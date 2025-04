Indagine antitrust UE sulla fusione tra Universal e Downtown

Universal e Downtown, finiscono sotto la lente Ue. L'antitrust europeo ha aperto un'Indagine sui piani del gigante olandese-statunitense - uno dei Big Three dell'industria discografica internazionale accanto a Sony e Warner - di acquisire l'etichetta indipendente di New York. Universal - che nel suo roster vanta star mondiali del calibro di Taylor Swift e Billie Eilish - punta a rafforzare il suo impero, ma Bruxelles frena: l'operazione da 775 milioni di dollari, ha avvertito l'antitrust Ue, rischia di "incidere significativamente sulla concorrenza in alcuni segmenti della filiera musicale, dove entrambe le società sono attive, in Austria e nei Paesi Bassi, così come in altri Stati membri".Il piano prevede la fusione tra Downtown e Virgin, divisione di Universal, entro la seconda metà dell'anno. Quotidiano.net - Indagine antitrust UE sulla fusione tra Universal e Downtown Leggi su Quotidiano.net Le nozze tra due pesi massimi della musica globale,, finiscono sotto la lente Ue. L'europeo ha aperto un'sui piani del gigante olandese-statunitense - uno dei Big Three dell'industria discografica internazionale accanto a Sony e Warner - di acquisire l'etichetta indipendente di New York.- che nel suo roster vanta star mondiali del calibro di Taylor Swift e Billie Eilish - punta a rafforzare il suo impero, ma Bruxelles frena: l'operazione da 775 milioni di dollari, ha avvertito l'Ue, rischia di "incidere significativamenteconcorrenza in alcuni segmenti della filiera musicale, dove entrambe le società sono attive, in Austria e nei Paesi Bassi, così come in altri Stati membri".Il piano prevede latrae Virgin, divisione di, entro la seconda metà dell'anno.

Se ne parla anche su altri siti

Corruzione, Parlamento UE: ‘ricevuta notifica indagine su caso Huawei’ - BRUXELLES, 13 MAR – “Abbiamo ricevuto una richiesta di cooperazione dalle autorità belghe per assistere l’indagine” sul caso dei lobbisti legati a Huawei fermati dalla polizia belga perché sospettati di aver corrotto ex e attuali eurodeputati, “che il Parlamento onorerà rapidamente e pienamente”. Lo fa sapere il servizio stampa dell’Eurocamera, rimandando alle stesse autorità federali... 🔗imolaoggi.it

Atac trema per indagine Antitrust. Quarticciolo assediata. ASCOLTA il podcast di oggi 26 febbraio - Ascolta il podcast RomaTodaily su Spotify Le notizie di oggi, mercoledì 26 febbraio, a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori... 🔗romatoday.it

Panama, Cina avvia indagine antitrust e blocca vendita dei due porti a BlackRock e Aponte per 23 mld$: "Possibile concorrenza sleale sul mercato" - L'accordo tra BlackRock e Aponte e i cinesi di Hutchinson era cosa fatta per una cifra molto vicina ai 23 miliardi di dollari e la firma ufficiale era prevista per il 2 aprile Colpo di scena sul Canale di Panama e sulla vendita dei due porti a BlackRock e Aponte per 23 miliardi di dollari. La 🔗ilgiornaleditalia.it

L'Unione Europea approva la fusione tra Ita e Lufthansa; MotoGP ULTIME NOTIZIE: la Commissione Europea indagherà se l'acquisizione da parte di Liberty Media viola il quadro antitrust; Vodafone-Fastweb, via libera dell’Antitrust Ue. Ma gli operatori concorrenti puntano il dito contro le nozze; MotoGP, L'antitrust UE ha dubbi su F1 e MotoGP insieme: al via una seconda indagine. 🔗Ne parlano su altre fonti

Indagine antitrust UE sulla fusione tra Universal e Downtown - L'UE esamina la fusione da 775 milioni di dollari tra Universal e Downtown, potenziale impatto sulla concorrenza musicale. 🔗quotidiano.net

Perché l’Antitrust Ue ha multato Apple e Meta - L'Ue multa Apple di 500 milioni di euro e Meta di 200 milioni di euro per aver violato le norme digitali europee ai sensi del Dma ... 🔗startmag.it

Unicredit, via libera dall’antitrust tedesco all’acquisizione della quota in Commerzbank - MILANO – L'Ufficio federale antitrust tedesco (Bundeskartellamt- Bfk) ha approvato l'acquisizione da parte di UniCredit della partecipazione in Commerzbank. Il gruppo di Piazza Gae Aulenti ha una ... 🔗msn.com