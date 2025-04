Quotidiano.net - Incontro Putin-Witkoff per Mosca "ha avvicinato posizioni Usa-Russia"

, 25 apr. (askanews) - Nelle immagini trasmesse dalla televisione di Stato russa, Vladimirincontra al Cremlino l'inviato statunitense Steve. Durato circa tre ore, questo è il loro quartoinda quando Donald Trump ha rilanciato le relazioni bilaterali a febbraio per trovare una soluzione al conflitto in Ucraina.Secondo il consigliere del Cremlino, Yury Ushakov, l'traha aiutato ad avvicinare ledie Usa. "In conformità con l'accordo raggiunto tra i presidenti die Stati uniti, un dialogo russo-statunitense produttivo a vari livelli continuerà a essere svolto nella modalità più attiva" ha detto Ushakov ai giornalisti, secondo quanto riportano i media russi."Questa conversazione - ha continuato - ha reso possibile avvicinare ulteriormente ledie Stati uniti non solo sull'Ucraina, ma anche su numerose altre questioni internazionali".