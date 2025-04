Incidente tra due auto e un trattore a Paestum tre uomini feriti uno è grave

auto si è ribaltata: portati in ospedale i tre conducenti dei veicoli; uno di loro è ricoverato in condizioni molto gravi. Leggi su Fanpage.it Dopo il violento scontro una dellesi è ribaltata: portati in ospedale i tre conducenti dei veicoli; uno di loro è ricoverato in condizioni molto gravi.

