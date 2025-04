Incidente sulla Tangenziale al altezza di Fratte tre auto coinvolte

Incidente, in questo 25 aprile: sulla Tangenziale, nei pressi dell’uscita Fratte, tre vetture si sono scontrate per cause da accertare. Sul posto, i sanitari del 118 per soccorrere i feriti e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Indagini in corso, dunque, per ricostruire la. Salernotoday.it - Incidente sulla Tangenziale, all'altezza di Fratte: tre auto coinvolte Leggi su Salernotoday.it Ennesimo, in questo 25 aprile:, nei pressi dell’uscita, tre vetture si sono scontrate per cause da accertare. Sul posto, i sanitari del 118 per soccorrere i feriti e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Indagini in corso, dunque, per ricostruire la.

Incidente sulla Tangenziale, all'altezza di Fratte: tre auto coinvolte; Incidente sull'autostrada A2 Salerno-Reggio a Fratte, scontro tra tre auto: 4 feriti, uno è grave; Grave incidente sulla Tangenziale di Salerno, all'altezza dell'uscita di Pastena: traffico in tilt; Incidente sull'A2, all'altezza di Fratte: grave il conducente, si transita su una sola corsia di marcia.

