Incidente sulla Statale 18 tra Scilla e Santa Trada diverse moto coinvolte

Incidente sTradale si è registrato nella mattinata della festa della Liberazione sulla STrada Statale 18 tra Scilla e Santa Trada. Lo scontro ha visto il coinvolgimento di alcuni motociclisti che avrebbero perso il controllo dei mezzi. Le cause sono in corso di accertamento da parte delle. Reggiotoday.it - Incidente sulla Statale 18 tra Scilla e Santa Trada, diverse moto coinvolte Leggi su Reggiotoday.it Unle si è registrato nella mattinata della festa della Liberazione18 tra. Lo scontro ha visto il coinvolgimento di alcuniciclisti che avrebbero perso il controllo dei mezzi. Le cause sono in corso di accertamento da parte delle.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente sulla Statale Amalfitana, Jacopo muore a 18 anni dopo 3 giorni in Rianimazione - Troppo gravi le ferite riportate da Jacopo Coda, il 18enne coinvolto nell'incidente sulla Statale Sorrentina giovedì scorso: si è spento al Ruggi di Salerno.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Incidente frontale fra due auto sulla Statale 18: sei feriti - Due gravi incidenti stradali nel pomeriggio tra il Cilento e il basso salernitano. Intorno alle 18:00, lungo la strada statale 18, a Capaccio Paestum, nei pressi dello svincolo per la località Cafasso, si è verificato uno scontro frontale tra due veicoli. Nell’impatto sono rimaste ferite sei... 🔗salernotoday.it

Incidente stradale ad Eboli, scontro tra auto sulla Statale 18: due feriti - Incidente stradale nel pomeriggio a Eboli, in località Cioffi, lungo la Statale 18. Due auto si sono scontrate violentemente per cause ancora in corso di accertamento. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, soccorse dal 118 e trasportate in ospedale. I rilievi sono stati affidati ai... 🔗salernotoday.it

Incidente sulla Statale 18 tra Scilla e Santa Trada, diverse moto coinvolte; Scontro tra moto sulla statale 18 a Scilla, un ferito grave; Scilla, grave incidente sulla SS18: coinvolte diverse moto; Grave incidente tra Scilla e Santa Trada: scontro scooter-moto, due feriti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scontro tra moto sulla statale 18 a Scilla, un ferito grave - Il sinistro sulla Strada Statale 18 Tirrena Inferiore, tra Scilla e Santa Trada. I feriti trasportati al Gom di Reggio Calabria ... 🔗corrieredellacalabria.it

Scilla, grave incidente sulla SS18: coinvolte diverse moto - Stamattina prima di mezzogiorno si è registrato un grave incidente stradale che ha visto coinvolti dei mezzi a due ruote. Il sinistro si è verificato sulla strada statale 18 Tirrenia Inferiore tra Sci ... 🔗msn.com

Incidente sulla Statale tra Scilla e Santa Trada: coinvolte più moto, ci sono feriti gravi - Due giorni prima, un altro incidente tra mezzi era stato registrato lungo la Strada Provinciale nel territorio di Carfizzi, nel Crotonese ... 🔗it.blastingnews.com