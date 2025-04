Incidente sulla Salaria scontro tra auto un ferito

sulla strada statale Salaria all’altezza del chilometro 173, in frazione Mozzano alle porte di Ascoli Piceno, è avvenuto uno scontro tra due autovetture. Uno dei tre occupanti è stato estratto dalla macchina dai vigili del fuoco e consegnato agli operatori sanitari. Successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza dell’intera zona incidentale. Sul posto per i rilievi di rito i carabinieri. Ilrestodelcarlino.it - Incidente sulla Salaria, scontro tra auto: un ferito Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ascoli, 25 aprile 2025 – Alle tre di questa mattinastrada stataleall’altezza del chilometro 173, in frazione Mozzano alle porte di Ascoli Piceno, è avvenuto unotra duevetture. Uno dei tre occupanti è stato estratto dalla macchina dai vigili del fuoco e consegnato agli operatori sanitari. Successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza dell’intera zona incidentale. Sul posto per i rilievi di rito i carabinieri.

