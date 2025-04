Incidente sul lavoro ferito addetto della logistica

Incidente sul lavoro dalla dinamica all'apparenza banale, ma dalle conseguenze comunque serie per il 35enne rimasto ferito. L'ambulanza della Croce Bianca di Melegnano è intervenuta ieri mattina verso le 9.30 a Bascapè, in via Dei Geroni, sulla strada per la frazione Pairana di Landriano, nel magazzino di una logistica. Per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri e degli ispettori dell'Ats di Pavia, il piede sinistro del dipendente è stato schiacciato dal muletto manovrato da un collega. I soccorsi sono stati chiamati tempestivamente e il ferito è stato trasportato con l'ambulanza in codice giallo all'ospedale di San Donato Milanese, non in pericolo di vita, ma con lesioni serie, per una prognosi ancora da stabilire all'esito degli esami diagnostici a cui deve essere sottoposto.

