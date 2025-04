Incidente sul lavoro a Jesi 19enne travolto da un traliccio mentre guidava un trattore è gravissimo

19enne è stato coinvolto in un Incidente sul lavoro a Jesi (Ancona): il giovane guidava un trattore quando è stato travolto da un traliccio Notizie.virgilio.it - Incidente sul lavoro a Jesi, 19enne travolto da un traliccio mentre guidava un trattore: è gravissimo Leggi su Notizie.virgilio.it Unè stato coinvolto in unsul(Ancona): il giovaneunquando è statoda un

giovane operaio gravemente ferito a jesi da palo telecom mentre lavorava in campagna in via piandelmedico - Un giovane operaio di 19 anni rimane gravemente ferito a Jesi dopo la caduta di un palo Telecom mentre lavorava con un trattore per l’azienda Trionfi Honorati; indagini in corso sulle cause dell’incid ... 🔗gaeta.it

Grave 19enne su trattore travolto da palo telefonia a Jesi - (ANSA) - JESI, 25 APR - Un giovane operaio è rimasto gravemente ferito intorno alle 10 di questa mattina a Jesi (Ancona) mentre operava con un trattore su un terreno agricolo in via Piandelmedico, per ... 🔗msn.com

Incidente sul lavoro a Jesi, giovane sul trattore travolto e schiacciato dal crollo di un palo della luce: gravissimo. Chiusa via Piandelmedico - JESI – Dramma questa mattina in via Piandelmedico, a Jesi. Un giovane operaio, mentre stava lavorando su un terreno privato con un trattore, è stato travolto da un grosso palo ... 🔗msn.com