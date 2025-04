Incidente nel lago barca si schianta con il battello due feriti

Incidente nelle acque del lago Maggiore a Verbania.É successo nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 aprile, davanti all'imbarcadero di Pallanza, dove per cause ancora da accertare un'imbarcazione con a bordo due persone, un uomo e una donna, si è scontrata con un battello di linea.Sul posto. Novaratoday.it - Incidente nel lago, barca si schianta con il battello: due feriti Leggi su Novaratoday.it nelle acque delMaggiore a Verbania.É successo nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 aprile, davanti all'imdero di Pallanza, dove per cause ancora da accertare un'imzione con a bordo due persone, un uomo e una donna, si è scontrata con undi linea.Sul posto.

