Incidente muore ciclista travolto da un’auto inutili i soccorsi

ciclista è stato investito in via Senese, arteria di grande scorrimento che entra in città. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano. L’uomo è morto per le ferite riportate nello scontro. E’ accaduto intorno alle 14. Da ricostruire la dinamica.L’uomo è stato travolto insieme al mezzo. i primissimi soccorsi e la chiamata al 118 è stata fatta dagli automobilisti di passaggio e dalla persona che era alla guida dell’auto. Ad intervenire, un’ambulanza della Croce Rossa.Ci sono stati i primi tentativi di rianimazione, poi il trasporto all’ospedale Misericordia di Grosseto, dove il ciclista è deceduto. Sulla strada rimangono i segni dell’Incidente e la bicicletta. E’ intervenuta anche la polizia municipale, che adesso ricostruisce quanto accaduto in via Senese. Lanazione.it - Incidente, muore ciclista travolto da un’auto: inutili i soccorsi Leggi su Lanazione.it Grosseto, 25 aprile 2025 – Tragedia della strada a Grosseto. Unè stato investito in via Senese, arteria di grande scorrimento che entra in città. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano. L’uomo è morto per le ferite riportate nello scontro. E’ accaduto intorno alle 14. Da ricostruire la dinamica.L’uomo è statoinsieme al mezzo. i primissimie la chiamata al 118 è stata fatta dagli automobilisti di passaggio e dalla persona che era alla guida dell’auto. Ad intervenire, un’ambulanza della Croce Rossa.Ci sono stati i primi tentativi di rianimazione, poi il trasporto all’ospedale Misericordia di Grosseto, dove ilè deceduto. Sulla strada rimangono i segni dell’e la bicicletta. E’ intervenuta anche la polizia municipale, che adesso ricostruisce quanto accaduto in via Senese.

