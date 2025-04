Incidente mortale lungo la E45 inutili tutti i tentativi di soccorso

Incidente lungo la E45 nella mattinata di venerdì 25 aprile. Una donna di 77 anni originaria dell'Emilia Romagna, al volante di un'auto, è morta e il mezzo è uscito di strada. È successo all'altezza di Pierantonio, nel comune di Umbertide, in direzione sud. Sul posto 118, polizia. Perugiatoday.it - Incidente mortale lungo la E45: inutili tutti i tentativi di soccorso Leggi su Perugiatoday.it Drammaticola E45 nella mattinata di venerdì 25 aprile. Una donna di 77 anni originaria dell'Emilia Romagna, al volante di un'auto, è morta e il mezzo è uscito di strada. È successo all'altezza di Pierantonio, nel comune di Umbertide, in direzione sud. Sul posto 118, polizia.

Cosa riportano altre fonti

Incidente sulla E45: muore una donna. Strada chiusa a Umbertide - UMBERTIDE - Una donna di 77 anni è morta venerdì mattina lungo la E45. Secondo la prima ricostruzione, la Panda che guidava è uscita fuori strada ... 🔗msn.com

Incidente stradale mortale a Umbertide sulla E45 - Questa mattina sulla superstrada E45 all’altezza di Umbertide, la conducente di un’auto ha perso la vita uscendo di strada con la sua autovettura. Ancora da definire le cause dell’incidente che potreb ... 🔗iltamtam.it

Une Tragédie sur la E45 - UMBERTIDE - Une femme de 77 ans est décédée vendredi matin le long de la E45. Selon la première reconstitution, la voiture qu'elle conduisait est sortie de la route à hauteur du km 93,100, ... 🔗ilmessaggero.it