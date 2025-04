Incidente mortale decisivo l’esito dell’alcoltest

Incidente avvenuto la sera di Pasquetta a Montecchio, sulla base del rapporto redatto dalla Polizia Stradale comprensivo dell’esito dell’alcotest effettuato sul 35enne che era alla guida della Jaguar a bordo della quale è morto il 48enne Michele Lucchese. Nei confronti del conducente il reato ipotizzato è quello di omicidio stradale, che risulterebbe aggravato se i test confermassero l’assunzione di alcol o droghe. Una cosa è certa: la vettura procedeva a una velocità estremamente sostenuta. L’autista e la vittima erano amici e abitavano entrambi a Montecchio. La tragedia ha scosso profondamente Montecchio, dove Lucchese si era stabilito da alcuni anni e dove era attivo nel volontariato. Il funerale, una volta ottenuto il nullaosta dalla Procura, si svolgerà in Lombardia, dove il 48enne viveva prima di stabilirsi in Emilia e dove risiedono le due figlie. Ilrestodelcarlino.it - Incidente mortale, decisivo l’esito dell’alcoltest Leggi su Ilrestodelcarlino.it E’ il sostituto procuratore Giulia Galfano ad occuparsi del tragicoavvenuto la sera di Pasquetta a Montecchio, sulla base del rapporto redatto dalla Polizia Stradale comprensivo deldell’alcotest effettuato sul 35enne che era alla guida della Jaguar a bordo della quale è morto il 48enne Michele Lucchese. Nei confronti del conducente il reato ipotizzato è quello di omicidio stradale, che risulterebbe aggravato se i test confermassero l’assunzione di alcol o droghe. Una cosa è certa: la vettura procedeva a una velocità estremamente sostenuta. L’autista e la vittima erano amici e abitavano entrambi a Montecchio. La tragedia ha scosso profondamente Montecchio, dove Lucchese si era stabilito da alcuni anni e dove era attivo nel volontariato. Il funerale, una volta ottenuto il nullaosta dalla Procura, si svolgerà in Lombardia, dove il 48enne viveva prima di stabilirsi in Emilia e dove risiedono le due figlie.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tragedia sulla bretella per l’aeroporto di Punta Raisi: un motociclista di 34 anni, Johnny Ventimiglia, è morto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, all’altezza dello svincolo per Villagrazia di Carini. L’uomo, soccorso in condizioni disperate, è deceduto poco dopo il trasporto all’ospedale Villa Sofia di Palermo. La dinamica dell’incidente Lo scontro si è verificato in direzione dell’aeroporto Falcone-Borsellino. 🔗thesocialpost.it

ScreenshotUn grave incidente ha scosso nel pomeriggio una comunità, lasciando dietro di sé dolore e sgomento. Lo scontro, avvenuto su una strada provinciale particolarmente trafficata, ha coinvolto una motocicletta con a bordo due persone e un furgone. Secondo le prime ricostruzioni, i motociclisti stavano per immettersi in una strada statale all’altezza di un bivio, quando si sono trovati improvvisamente davanti il mezzo commerciale. 🔗thesocialpost.it

Tragedia a Castelguelfo di Noceto: Lorenzo Rovagnati, CEO dell’omonima azienda di salumi, perde la vita insieme agli altri due occupanti Un tragico incidente ha scosso la comunità di Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma, dove ieri sera, intorno alle 19, un elicottero è precipitato, provocando la morte di tutte e tre le persone a bordo. Tra le vittime, c’era anche Lorenzo Rovagnati, 41 anni, amministratore delegato dell’azienda Rovagnati, conosciuta per i suoi salumi di alta ... 🔗puntomagazine.it

Caso Gobbi, in aula sarà decisivo il test del sangue; Incidente a San Giuseppe Vesuviano: 21enne muore in scooter; Schianto mortale, patteggia 16 mesi; MORTE EMILIANO PALMERI, ATTESA ESITO AUTOPSIA, SI RAFFORZA IPOTESI SUICIDIO. DOMANI I FUNERALI. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Incidente mortale nella notte: due vittime e un ferito nel Piacentino - PIACENZA – Incidente mortale nella notte nel Piacentino. Due persone sono morte a causa di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la via Emilia tra Piacenza e ... 🔗livesicilia.it