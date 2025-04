Incidente in moto gravissimo un uomo atterra anche elisoccorso

Incidente a Lentate sul Seveso: un uomo è gravissimo in ospedale. I soccorsi sono scattati oggi, venerdì 25 aprile, poco dopo le 17 in via Manzoni. Al momento non è ancora nota la dinamica dell'Incidente ma secondo le prime informazioni sembrerebbe che l'uomo sia caduto dalla moto sulla quale. Monzatoday.it - Incidente in moto, gravissimo un uomo: atterra anche l'elisoccorso Leggi su Monzatoday.it a Lentate sul Seveso: unin ospedale. I soccorsi sono scattati oggi, venerdì 25 aprile, poco dopo le 17 in via Manzoni. Al momento non è ancora nota la dinamica dell'ma secondo le prime informazioni sembrerebbe che l'sia caduto dallasulla quale.

