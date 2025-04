Incidente in moto a Torrita di Siena paura per un ragazzo di 20 anni

Torrita di Siena, 25 aprile 2025 – Grave Incidente a Torrita di Siena nel quale è rimasto coinvolto un motociclista di 20 anni. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, 25 aprile, in via Modena. Sul posto è intervenuto il 118, allertato poco dopo le 13. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Siena in codice rosso con l’elisoccorso Pegaso. Presenti anche l'ambulanza infermieristica della Misericordia di Montepulciano e le forze dell'ordine. Secondo quanto appreso non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell’Incidente. Da chiarire comunque la dinamica e le cause dello scontro. Lanazione.it - Incidente in moto a Torrita di Siena, paura per un ragazzo di 20 anni Leggi su Lanazione.it di, 25 aprile 2025 – Gravedinel quale è rimasto coinvolto unciclista di 20. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, 25 aprile, in via Modena. Sul posto è intervenuto il 118, allertato poco dopo le 13. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale diin codice rosso con l’elisoccorso Pegaso. Presenti anche l'ambulanza infermieristica della Misericordia di Montepulciano e le forze dell'ordine. Secondo quanto appreso non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell’. Da chiarire comunque la dinamica e le cause dello scontro.

