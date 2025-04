Anteprima24.it - Incidente funivia Faito, domani i funerali del macchinista

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoL’Amministrazione comunale di Vico Equense, “interpretando il sentimento dell’intera cittadinanza, proclama il lutto cittadino in occasione deidi Carmine Parlato, che si terranno”. Parlato è una delle vittime dell’delladel. Era originario di Vico Equense anche se viveva con la sua famiglia a Castellammare di Stabia. Dalle 14 alle 18 “saranno sospesi tutti gli eventi e le manifestazioni pubbliche, le bandiere esposte a mezz’asta e, negli uffici comunali, sarà osservata una pausa di silenzio per onorare la memoria di Carmine, unendosi al dolore profondo della famiglia e di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato”. La cerimonia funebre si svolgeràalle 14,30 presso la Cattedrale di Castellammare di Stabia, al termine della quale, si legge in una nota, “la salma sarà traslata presso il Cimitero di San Francesco a Vico Equense”.