Incidente esce fuoristrada e cade dalla moto morto motociclista

Incidente a Lentate sul Seveso: un uomo è morto dopo essere caduto dalla moto. I soccorsi sono scattati oggi, venerdì 25 aprile, poco dopo le 17 in via Manzoni. Al momento non è ancora nota la dinamica dell'Incidente ma secondo le prime informazioni sembrerebbe che l'uomo fosse in sella.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente sull'autostrada Ivrea-Santhià: esce di strada e distrugge la macchina - Incident stradale intorno alle 13,30 di oggi, venerdì 28 febbraio 2025, sul raccordo autostradale Ivrea-Santhià. Una macchina Mini Cooper è uscita di strada a Settimo Rottaro, poco lontano dall'area di servizio Viverone Sud, per fortuna senza coinvolgere altri veicoli. Sono intervenuti i... 🔗torinotoday.it

Terribile incidente a Virle Piemonte: auto esce di strada e si schianta contro un ponticello, un morto - Un terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 marzo 2025, sulla provinciale 138 a Virle Piemonte, al confine con Osasio. Si è trattato dell'uscita di strada di un'auto Volkswagen Polo, che è andata a schiantarsi contro un ponticello nel letto del ruscello che corre a... 🔗torinotoday.it

Drammatico fuoristrada con l’auto: due persone salvate grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Ferite due persone per l’incidente avvenuto a Minturno - Momenti di tensione nella serata di sabato 22 marzo, quando un’automobile si è ribaltata lungo la Strada Provinciale 118, nel territorio comunale di Minturno. L’allarme è scattato dopo alcune segnalazioni giunte al Numero Unico di Emergenza 112, che hanno immediatamente attivato l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelforte. Veicolo fuori strada, due persone soccorse Giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, i Vigili del Fuoco hanno trovato un’auto capovolta fuori dalla carreggiata, in una zona al margine della provinciale. 🔗dayitalianews.com

Schianto con la Lamborghini che cade nel canale: morto l’imprenditore Luca Polito, ferito l’amico - La Lamborghini Gallardo bianca che aveva acquistato da pochi giorni perde aderenza in una curva, esce fuori strada e si ribalta cadendo in un fossato. Così è morto tragicamente ieri Luca Polito, 51 an ... 🔗msn.com

Auto esce fuori strada e si ribalta: morto un ragazzo di 23 anni - La tragedia è avvenuta sulla statale che collega Casamassima e Turi, in provincia di Bari: inutili i soccorsi, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Dramma anche a Corato, dove un 64enne è deced ... 🔗today.it

Incidente sulla A20, mezzo esce fuori strada e precipita - Le cause dell'incidente non sono ancora chiare, ma si ipotizza che l'autista abbia perso il controllo del mezzo a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Dopo aver urtato il guardrail, il ... 🔗sicilians.it