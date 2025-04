Incidente a Roscigno un ragazzo di 19 anni cade dalla bicicletta e muore

ragazzo di 19 anni è morto dopo aver perso il controllo della sua bicicletta ed essersi schiantato su un albero. La tragedia è avvenuta nel corso della serata di oggi, venerdì 25 aprile, lungo via Roma. Leggi su Fanpage.it Undi 19è morto dopo aver perso il controllo della suaed essersi schiantato su un albero. La tragedia è avvenuta nel corso della serata di oggi, venerdì 25 aprile, lungo via Roma.

