Incidente a Ledro motociclista 30enne si schianta in galleria morto sul colpo cause ancora da accertare

Ledro, Incidente mortale in galleria Agnese: muore un 30enne in moto. Nessun altro veicolo coinvolto, chiuso il tratto interessato sulla Statale 240 Notizie.virgilio.it - Incidente a Ledro, motociclista 30enne si schianta in galleria: morto sul colpo, cause ancora da accertare Leggi su Notizie.virgilio.it mortale inAgnese: muore unin moto. Nessun altro veicolo coinvolto, chiuso il tratto interessato sulla Statale 240

