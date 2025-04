Incidente a Fratte auto sbanda e finisce fuori strada traffico in tilt

Incidente, oggi, a Fratte, nella tarda mattinata. All'altezza del ponte, infatti, un'auto, per cause da accertare, si è schiantata contro la ringhiera a bordo strada.Gravi danni alla vettura. A soccorrere la persona alla guida, i sanitari del 118: non è chiara l'esatta dinamica e le. Salernotoday.it - Incidente a Fratte: auto sbanda e finisce fuori strada, traffico in tilt Leggi su Salernotoday.it Brutto, oggi, a, nella tarda mattinata. All'altezza del ponte, infatti, un', per cause da accertare, si è schiantata contro la ringhiera a bordo.Gravi danni alla vettura. A soccorrere la persona alla guida, i sanitari del 118: non è chiara l'esatta dinamica e le.

