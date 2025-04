Incasso multe come viene speso Fratelli d’Italia lancia la petizione

Fratelli d'Italia di Comacchio ha lanciato una petizione popolare per chiedere all'Amministrazione comunale come vengono investiti gli introiti da multe e sanzioni per violazioni al Codice della strada. L'idea della petizione è nata dal componente del direttivo di Fd'I Gianni Nonnato ed è stata subito accolta dalla presidente del Circolo Tiziana Gelli, dal capogruppo consiliare Bruno Calderoni e da tutto il direttivo, che hanno già avviato la raccolta delle firme tra la cittadinanza."Il Comune di Comacchio – spiegano i componenti del direttivo locale di Fratelli d'Italia - si è distinto per introiti da multe e sanzioni per violazioni al codice della strada. Nel 2024 ha raccolto oltre 2 milioni e mezzo, più di quattro volte dell'Incasso di Bondeno e oltre 12 volte di quello di Codigoro.

