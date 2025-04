Lanazione.it - Incappucciati scalano il Duomo. Misterioso blitz in piena notte

Leggi su Lanazione.it

di Gabriele Masiero PISAUndai contorni ancora misteriosi e sul quale cerca di fare luce la Digos della questura pisana. Due persone vestite di scuro e incappucciate, nellatra martedì e mercoledì scorsi, infatti, hanno scalato il ponteggio, ancora in allestimento, per il restauro del transetto di San Ranieri ale hanno appeso una bandiera raffigurante un Qr code a scadenza, che rimanderebbe a un sito Internet recante la scritta ‘I peccatori’. Ildei due intrusi è stato documentato dalle riprese delle telecamere dell’Opera della Primaziale pisana che hanno registrato l’azione intorno all’1,30 di mercoledì. Sulla vicenda viene mantenuto il massimo riserbo, tuttavia c’è un’attività investigativa in corso e ha comunque destato un certo allarme soprattutto perché è avvenuta in giorni particolari per il mondo ecclesiale con la morte di Papa Francesco e la celebrazione dei suoi funerali prevista per domani, ma anche a pochi giorni dalla futura ordinazione di padre Saverio Cannistrà ad arcivescovo di Pisa prevista l’11 maggio proprio in cattedrale.