Inaugura il nuovo ponte ciclo pedonale sul torrente Guerro a Castelvetro

Inaugurazione a Castelvetro del nuovo ponte ciclo-pedonale sul torrente Guerro, con il taglio congiunto del nastro fra Comune e Istituto comprensivo di Castelvetro. Per l’Amministrazione comunale interverranno il sindaco Federico Poppi e il vicesindaco Roberto. Modenatoday.it - Inaugura il nuovo ponte ciclo-pedonale sul torrente Guerro a Castelvetro Leggi su Modenatoday.it Mercoledì 30 aprile, alle ore 10,zione adelsul, con il taglio congiunto del nastro fra Comune e Istituto comprensivo di. Per l’Amministrazione comunale interverranno il sindaco Federico Poppi e il vicesindaco Roberto.

