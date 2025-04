Inaugura a fine mese il Bar In il locale inclusivo di Briga Novarese

locale inclusivo di Briga Novarese dove ragazzi normodotati lavorano a fianco di ragazzi con disabilità. Il bar sarà Inaugurato con una serata di festa, pensata come un momento di condivisione per l'intera comunità.Il Bar-In nasce da un'idea di. Novaratoday.it - Inaugura a fine mese il Bar-In, il locale inclusivo di Briga Novarese Leggi su Novaratoday.it Apre ufficialmente il 30 aprile il Bar-In, ildidove ragazzi normodotati lavorano a fianco di ragazzi con disabilità. Il bar saràto con una serata di festa, pensata come un momento di condivisione per l'intera comunità.Il Bar-In nasce da un'idea di.

Cosa riportano altre fonti

Pozzuoli, voragine in stazione: la linea ripartirà entro fine mese - Proseguono i lavori dopo la voragine verificatasi nella stazione di Pozzuoli che ha causato l’interruzione della circolazione sulla linea Cumana. Eav, a seguito della voragine verificatasi nella stazione di Pozzuoli il 24 dicembre scorso, che ha causato l’interruzione della circolazione sulla linea Cumana, ha accelerato i lavori di adeguamento della nuova galleria tra Gerolomini e […] 🔗2anews.it

Servizio civile, prorogata a fine mese la scadenza del bando - C'è tempo fino alle 14 del 27 febbraio per presentare la domanda per il Servizio Civile Universale. È stata prorogata, infatti, la scadenza del bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile, per la selezione di 62.549 giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare... 🔗modenatoday.it

Balneari, arrivano gli indennizzi. Decreto pronto entro fine mese - Un’altra giornata calda, ricca di discussioni ma anche sicuramente foriera di strascichi nei prossimi giorni quella che va in scena agli Stati generali del Turismo Balneare organizzati dal Sib nella sede di Confcommercio a Roma. Con la presenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che annuncia che l’atteso decreto attuativo sugli indennizzi ("sarà entro il 31 marzo, è un impegno che ci eravamo presi e ci sarà") e che invita gli operatori la settimana perché "abbiamo già la bozza su cui stiamo lavorando giorno e notte già da tempo ma abbiamo anche tre ... 🔗quotidiano.net

Inaugura a fine mese il Bar-In, il locale inclusivo di Briga Novarese; VIDEO | Inaugura il bar Mosaico a palazzo dei Musei. La nostra sfida è riqualificare questa zona; Riaperto dopo 5 anni il bar a Palazzo dei Musei: è Mosaico; Inaugura a Santo Stefano il nuovo bar nel complesso “Le Baite” a Montecampione 1800. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media