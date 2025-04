In via Comune Antico tra bivacchi e insicurezza E son sparite le botteghe

Comune Antico, cuore del borgo di Greco. Crocevia tra risorse e problemi difficili da risolvere. Come denuncia Stefano Mormile, che ha sempre vissuto nel quartiere, e in questa via ha ancora casa. “La zona, negli anni, è senza dubbio peggiorata – sospira –. La vedo più degradata”. Perché? Mormile punta il dito contro l’ondata recente di immigrati, diversa da quella del passato. “Prima, anni fa, mai avuto problemi – dice –. Gli immigrati si sono ben integrati. Con le nuove generazioni è diverso, manca educazione, manca il rispetto, manca soprattutto l’integrazione reale tra i cittadini e i nuovi migranti”. Troppo spesso bivacchi in strada - denuncia - movimenti sospetti e gente che sale sul bus senza pagare. La sera? “Le poche volte che esco, causa bivacchi non si può quasi passare. Ilgiorno.it - In via Comune Antico, tra bivacchi e insicurezza: “E son sparite le botteghe” Leggi su Ilgiorno.it Milano – Via, cuore del borgo di Greco. Crocevia tra risorse e problemi difficili da risolvere. Come denuncia Stefano Mormile, che ha sempre vissuto nel quartiere, e in questa via ha ancora casa. “La zona, negli anni, è senza dubbio peggiorata – sospira –. La vedo più degradata”. Perché? Mormile punta il dito contro l’ondata recente di immigrati, diversa da quella del passato. “Prima, anni fa, mai avuto problemi – dice –. Gli immigrati si sono ben integrati. Con le nuove generazioni è diverso, manca educazione, manca il rispetto, manca soprattutto l’integrazione reale tra i cittadini e i nuovi migranti”. Troppo spessoin strada - denuncia - movimenti sospetti e gente che sale sul bus senza pagare. La sera? “Le poche volte che esco, causanon si può quasi passare.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Da alcuni giorni l’antico palazzo comunale, ex collegio dei Gesuiti, è oggetto di un importante intervento di manutenzione. Si è in particolare intervenuto nell’atrio superiore con accesso da via Roma e in quello inferiore con accesso da Corso Vittorio Emanuele. Ma si lavora anche in locali... 🔗agrigentonotizie.it

L’origine del termine Papa si perde tra le pieghe del tempo e delle lingue. Forse greco, forse latino, magari siriaco: ciò che conta è che deriva da un linguaggio intimo, quasi domestico, quel latino basso che si parlava in famiglia, tra cucina e cortile. “Papàs”, “papa”, “baba”: suoni simili, significati affini. Il titolo nasce nelle strade affollate e poliglotte di una Roma imperiale dove il greco conviveva con il latino, mentre le minoranze orientali contribuivano a un vocabolario in ... 🔗thesocialpost.it

Punto primo. «Si ritiene che l’aver inferto 75 coltellate non sia stato per Turetta un modo per inferire con crudeltà o fare scempio della vittima ma una conseguenza dell’inesperienza e dell’inabilità». Punto secondo. «Non si ravvisano elementi anche solo sintomatici che consentano di ritenere che Giulia abbia vissuto un grave stato di ansia, turbamento e paura anche per la propria incolumità». Per queste due motivazioni, rese note dai giudici della Corte d’Assise di Venezia che hanno ... 🔗iodonna.it

In via Comune Antico, tra bivacchi e insicurezza: “E son sparite le botteghe”; Via dei Neri, bomba libera tutti: otto bivacchi in cento metri a Firenze; Degrado e bivacchi alla Chiesa di San Zeno a Pisa; Cosa c’entra l’Antico Vinaio con quel che succede in via De Neri, a Firenze. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Degrado in via Puccini: "Bivacchi, risse e rifiuti tra parco e area camper. Servono telecamere" - Residenti infuriati dopo le numerose segnalazioni al Comune "Insicurezza nel quartiere. Aperti in zona altri negozi che smerciano alcol. Lo spazio sosta è abbandonato: Daspo per chi viola la ... 🔗ilrestodelcarlino.it