In uscita il videogioco di Berserk ma non è quello che vi aspettate

quello videoludico. Come evidenziato dalla stessa Blizzard, a partire dal prossimo 6 maggio 2025 i protagonisti di Berserk solcheranno i confini di Diablo IV attraverso un evento speciale.Fino alla fine della stagione 8 sarà possibile ottenere una valuta peculiare in game, il Behelit, che si potra scambiare per ottenere oggetti cosmetici presenti all'interno del negozio, in particolare:Trofeo del Dorso del Destino degli HawksArmatura da Cavalcatura Araldica del Cavaliere del TeschioMarchio del SacrificioEmblema Od del Berserker (ottenibile dopo l'acquisto dei tre oggetti precedenti)Ma non è finita qui. Per tutto il periodo in cui l'evento sarà attivo, si potrà acquistare all'interno del gioco delle nuove armature a tema Berserk tra cui il set armatura Berserker per il Barbaro, il set del Cavaliere del Teschio per il Negromante, l'armatura Il Lottatore per il tagliagole e Il Falco della Luce per il Ladro.

