In San Pietro il rito della chiusura della bara del Papa Video

della Confessione nella Basilica di San Pietro, come annunciato, si è svolto il rito della chiusura della bara del Romano Pontefice. Durante il rito, presieduto dal Cardinale Camerlengo, il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche ha dato lettura del rogito, che è stato deposto nella bara al termine della celebrazione. Hanno partecipato al rito, oltre a quanti erano indicati nella Notificazione dell'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche, anche alcuni familiari del Papa defunto. La celebrazione, svoltasi secondo le prescrizioni dell'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, si è conclusa alle ore 21:00. Durante la notte il Capitolo di San Pietro assicurerà una presenza di preghiera e di veglia al corpo del Pontefice, fino ai preparativi della Santa Messa domattina". Tgcom24.mediaset.it - In San Pietro il rito della chiusura della bara del Papa | Video Leggi su Tgcom24.mediaset.it "Questa sera, alle ore 20:00, presso l'AltareConfessione nella Basilica di San, come annunciato, si è svolto ildel Romano Pontefice. Durante il, presieduto dal Cardinale Camerlengo, il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche ha dato lettura del rogito, che è stato deposto nellaal terminecelebrazione. Hanno partecipato al, oltre a quanti erano indicati nella Notificazione dell'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche, anche alcuni familiari deldefunto. La celebrazione, svoltasi secondo le prescrizioni dell'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, si è conclusa alle ore 21:00. Durante la notte il Capitolo di Sanassicurerà una presenza di preghiera e di veglia al corpo del Pontefice, fino ai preparativiSanta Messa domattina".

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Francesco, ancora lunghe file per l’omaggio al Pontefice a San Pietro: alle ore 19 il rito di chiusura della bara e domani i funerali, le news in diretta - Oggi, venerdì 25 aprile, ultimo giorno per rendere omaggio a Papa Francesco morto per ictus. Ci sono ancora lunghe file di fedeli a San Pietro: alle 19 ci sarà il rito di chiusura della bara, domani i funerali. Poi attesa per il conclave.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Concluso il rito della traslazione della salma del Papa nella basilica di San Pietro - Il rito della traslazione della salma del Papa nella basilica di San Pietro si è chiuso. Dopo la preghiera dei defunti, l'Eterno riposo, il canto finale è stato dedicato alla Madonna: il Salve Regina. Decine i cardinali presenti al rito della traslazione della salma del Papa: da Pietro Parolin a Baldo Reina, da Reinhard Marx a Konrad Krajewski. C'erano anche il card. Angelo Becciu e Raymond Burke. 🔗quotidiano.net

L'abbraccio a Francesco. Iniziato il rito della traslazione della salma del Papa, primi fedeli a San Pietro. Sabato alle 10 i funerali | In Italia 5 giorni di lutto e polemiche sul 25 Aprile. "Sia sobrio" - I funerali saranno sabato alle 10, il Conclave che eleggerà il nuovo pontefice partirà tra il 5 e il 10 maggio 🔗xml2.corriere.it

A San Pietro il rito della chiusura della bara di Papa Francesco; In 250mila hanno reso omaggio alla salma di Papa Francesco, a San Pietro il rito della chiusura della bara; Trump è a Roma. 250mila fedeli hanno salutato Papa Francesco. Chiusa la bara, diffuso il rogito - Video - I funerali del Papa, ecco chi accoglierà il feretro a Santa Maria Maggiore; In San Pietro il rito della chiusura della bara del Papa. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Anche familiari Papa al rito chiusura bara a S.Pietro - Questa sera, al rito di chiusura della bara di papa Francesco nella Basilica di San Pietro, oltre alle persone previste, erano presenti anche alcuni familiari del Pontefice defunto. Lo rende noto la S ... 🔗msn.com

In San Pietro il rito della chiusura della bara del Papa - E' iniziato nella Basilica di San Pietro il rito della chiusura della bara di papa Francesco. A presiederlo, il cardinale Kevin Joseph Farrell, camerlengo di Santa Romana Chiesa. Oltre a lui e al maes ... 🔗msn.com

La chiusura della bara di Papa Francesco, il video del rito al quale hanno partecipato anche i suoi familiari - La bara di Papa Francesco è stata chiusa alle 20 di venerdì 25 aprile. Il rito si è svolto presso l'Altare della Confessione nella Basilica di San Pietro. Durante il rito, presieduto dal Cardinale Cam ... 🔗video.corriere.it