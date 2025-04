In fila per il Papa Julia Io argentina e atea ma lui era straordinario

Repubblica.it - In fila per il Papa, Julia: “Io argentina e atea, ma lui era straordinario” Leggi su Repubblica.it Nel 2016 l’abbraccio con il Pontefice durante un’udienza: “Ero in attesa per un intervento al cuore, il giorno dopo venni chiamata”

Se ne parla anche su altri siti

Roma, 23 apr. (askanews) - Una grandissima folla in fila per dare l'ultimo saluto alla salma di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, prima dei funerali il 26 aprile. Alle 11 è iniziato l'afflusso dei fedeli. Le persone vengono fatte sostare solo per qualche minuto davanti alla bara ancora aperta con il feretro del pontefice, per una breve pausa di preghiera. Accanto alla bara, posta su una semplice pedana rossa e senza catafalco o altri segni di potere, un cero pasquale acceso, simbolo ... 🔗quotidiano.net

Dalla residenza a Santa Marta alla Basilica di San Pietro Le spoglie di Papa Francesco, scomparso nel giorno del Lunedì dell’Angelo, sono state trasferite dalla residenza di Santa Marta alla Basilica di San Pietro, dove riceveranno per tre giorni l’omaggio dei fedeli prima dei funerali solenni di sabato. La processione solenne guidata da cardinali e patriarchi La cerimonia è iniziata con una preghiera introduttiva nella cappella di Santa Marta, seguita dalla processione solenne. 🔗dayitalianews.com

La salma di papa Francesco è stata traslata stamani da Santa Marta alla Basilica di San Pietro. È stata poggiata in terra, e non sul catafalco come era successo nei secoli precedenti fino a questo momento. È stato proprio Francesco a volerlo, scrivendolo nel suo testamento nel quale dava disposizione sui funerali e sulla sua sepoltura. Ha chiesto di essere seppellito a Santa Maria Maggiore, nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina (Cappella della Salus Populi Romani) e la ... 🔗caffeinamagazine.it

