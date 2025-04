In fila di notte per papa Francesco

notte davanti a San Pietro. Il Vaticano ha deciso di tenere aperte le porte della Basilica oltre la mezzanotte di giovedì per consentire alle persone in attesa da ore di rendere l'ultimo omaggio a papa Francesco. La Santa Sede ha fatto sapere che fino a giovedì sera. Romatoday.it - In fila di notte per papa Francesco Leggi su Romatoday.it Lunghissime code anche didavanti a San Pietro. Il Vaticano ha deciso di tenere aperte le porte della Basilica oltre la mezzadi giovedì per consentire alle persone in attesa da ore di rendere l'ultimo omaggio a. La Santa Sede ha fatto sapere che fino a giovedì sera.

In fila anche di notte per l'omaggio al Papa, "200 mila ai funerali". Il percorso dell'ultimo viaggio - AGI - "C'è un lavoro straordinario con una grandissima collaborazione di tutte le istituzioni e gli organismi che stanno lavorando insieme. Un metodo Giubileo che si amplia e si rafforza. Quindi il lavoro è molto positivo, con l'impegno di tante persone. Ci saranno tutte le forze per garantire la sicurezza, più di 4mila volontari a supporto di tutti i cittadini e fedeli. Il percorso del corteo sarà un altro momento che consentirà di rendere omaggio al Santo Padre". 🔗agi.it

Folla di fedeli a San Pietro: 48.600 persone hanno reso omaggio a Papa Francesco. In fila anche tutta la notte - AGI - Dalle 11 di ieri alle 8:30 di questa mattina, 48.600 persone hanno reso omaggio alla salma di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. Nella notte, dalle 24 alle 5:30, lo hanno salutato in 13 mila. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede Un lungo fiume di persone ha reso omaggio per tutta la notte a Papa Francesco. Fedeli e laici allineati in una lunga e composta coda che si snoda lungo piazza San Pietro ed entra, attraverso la Porta Santa, in Basilica per passare davanti alla bara aperta di Bergoglio per pochi secondi, il tempo di un segno della croce. 🔗agi.it

Oggi l'ultimo saluto dei fedeli a Papa Francesco, migliaia in fila a San Pietro dalla notte - AGI - Oggi, 25 aprile, è il terzo e ultimo giorno per fedeli e pellegrini per l'ultimo saluto a Papa Francesco, scomparso il 21 aprile. Anche la scorsa notte si sono registrate lunghe code per poter entrare in San Pietro per l'omaggio al Pontefice. La Basilica è stata chiusa alle 4 della mattina ma la riapertura è stata anticipata alle 5.45 proprio per far fronte alla grande affluenza di pubblico. 🔗agi.it

