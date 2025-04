In fiamme l’appartamento in cui era vietato entrare per ordinanza del sindaco Non ci sarebbero feriti E’ successo alla periferia di Sezze

l’appartamento di via Monte Trevi, all’incrocio con via Colli, che nelle scorse settimane era stato dichiarato inagibile con una ordinanza del sindaco di Sezze, Lidano Lucidi.Nonostante in divieto, però, risulta che il proprietario, un 53enne problematico molto noto in paese, continuasse a viverci, nonostante le condizioni di totale degrado soprattutto all’interno.Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 16 quando i residenti della zona hanno avvertito i soccorritori. Sul posto si sono portati in breve tempo i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Non risulta ci siano persone rimaste coinvolte e le fiamme sono state domate in poco tempo.A subire i disagi maggiori da questa cosa le altre persone che occupano lo stabile. Per poter di nuovo tornare a casa servirà la dichiarazione dei vigili del fuoco che dovranno stabilire se sia sicuro oppure no. Dayitalianews.com - In fiamme l’appartamento in cui era vietato entrare per ordinanza del sindaco. Non ci sarebbero feriti. E’ successo alla periferia di Sezze Leggi su Dayitalianews.com E’ andato completamente distruttodi via Monte Trevi, all’incrocio con via Colli, che nelle scorse settimane era stato dichiarato inagibile con unadeldi, Lidano Lucidi.Nonostante in divieto, però, risulta che il proprietario, un 53enne problematico molto noto in paese, continuasse a viverci, nonostante le condizioni di totale degrado soprattutto all’interno.Lesi sono sviluppate intorno alle 16 quando i residenti della zona hanno avvertito i soccorritori. Sul posto si sono portati in breve tempo i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Non risulta ci siano persone rimaste coinvolte e lesono state domate in poco tempo.A subire i disagi maggiori da questa cosa le altre persone che occupano lo stabile. Per poter di nuovo tornare a casa servirà la dichiarazione dei vigili del fuoco che dovranno stabilire se sia sicuro oppure no.

Su questo argomento da altre fonti

