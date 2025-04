In Cina l’intelligenza artificiale si studia a scuola

l’intelligenza artificiale diventerà una materia obbligatoria per tutti gli studenti a partire dai 6 anni. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, ne parlano in questo nuovo servizio.fsc/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - In Cina l’intelligenza artificiale si studia a scuola Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – Dal 1 settembre 2025diventerà una materia obbligatoria per tutti gli studenti a partire dai 6 anni. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, ne parlano in questo nuovo servizio.fsc/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Intelligenza Artificiale: in Cina si studia già alle elementari. Progetto pilota in 184 scuole - L’Intelligenza Artificiale (IA) entra in classe a Pechino. E lo fa già sui banchi delle scuole elementari. Mentre in Italia lo smartphone è bandito dalle classi, la Cina sceglie un approccio completamente diverso. Ecco quale. Corsi obbligatori di IA a Pechino (e non solo) Dal prossimo anno scolastico, le scuole primarie e secondarie di Pechino introdurranno corsi obbligatori di intelligenza artificiale (IA), con almeno otto ore annuali dedicate a questa materia. 🔗quotidiano.net

Intelligenza Artificiale: sfida Cina -USA - Le spese in conto capitale (il famoso capex) legate allo sviluppo dell’AI negli Stati Uniti sono arrivate a $250 miliardi nel 2024 (+48% sul 2023) e nel 2025 sono attese raggiungere i $320 miliardi (senza contare Stargate il progetto “lanciato” da Trump che da solo varrebbe 500 mld). Parliamo soprattutto di datacenters e di altre infrastrutture necessarie a gestire, conservare ed elaborare i miliardi di miliardi di dati di qui il mondo sembra non poter fare a meno, di chips super rapidi e performanti in stile Nvidia. 🔗panorama.it

Cina, Intelligenza Artificiale già dalla Primaria e non solo. Anche la popolazione anziana sarà interessata a interventi per migliorare le competenze digitali - Nel corso del China Development Forum il presidente Li Quiang ha anticipato la volontà di ampliare l’accesso di capitali e competenze estere in settori ritenuti strategici, tra cui l’istruzione. Il premier Li Qiang ha dichiarato che Pechino proseguirà nel processo di liberalizzazione economica, in particolare nei comparti delle telecomunicazioni, della finanza, di internet, della sanità e del sistema educativo. 🔗orizzontescuola.it

In Cina l’intelligenza artificiale si studia a scuola; In Cina l’intelligenza artificiale si studia a scuola; Intelligenza Artificiale: in Cina si studia già alle elementari. Progetto pilota in 184 scuole; Intelligenza Artificiale: in Cina si studia già alle elementari. Progetto pilota in 184 scuole. 🔗Cosa riportano altre fonti

Intelligenza Artificiale: in Cina si studia già alle elementari. Progetto pilota in 184 scuole - Pechino introduce corsi obbligatori di IA nelle classi primarie attraverso un nuovo percorso formativo per l’uso di chatbot e assistenti virtuali ... 🔗msn.com

La Cina si affiderà all’intelligenza artificiale per riformare il sistema educativo - Nel quadro di una strategia nazionale per trasformare il sistema educativo, la Cina ha annunciato l’integrazione dell’AI in ogni livello scolastico, dalla primaria all’università. Secondo un documento ... 🔗key4biz.it

Cina: tecnologia IA guida trasformazione dell’esperienza di lettura tradizionale - Per Alessandro Martini, un content creator digitale proveniente da Milano, in Italia e che vive in Cina da quasi dieci anni, la lettura e' da tempo parte ... 🔗romadailynews.it