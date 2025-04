In centinaia in corteo a Pisa per il 25 Aprile contro guerra fascismo e sionismo

Aprile a Pisa un corteo cittadino promosso da varie realtà, per una "giornata di mobilitazione antifascista, antimiliatrista e anticolonialista". I primi sottoscrittori sono stati Potere al Popolo, Comunità Palestinese, Collettivo Dini, Collettivo Galilei, Collettivo. Pisatoday.it - In centinaia in corteo a Pisa per il 25 Aprile contro "guerra, fascismo e sionismo" Leggi su Pisatoday.it Si è svolto stamani 25uncittadino promosso da varie realtà, per una "giornata di mobilitazione antifascista, antimiliatrista e anticolonialista". I primi sottoscrittori sono stati Potere al Popolo, Comunità Palestinese, Collettivo Dini, Collettivo Galilei, Collettivo.

Se ne parla anche su altri siti

Coldiretti, centinaia di agricoltori riminesi al corteo di Parma. "Vogliamo un’Europa più forte e coraggiosa" - Un’Europa più forte e coraggiosa, che sappia dare risposte per la difesa del reddito degli agricoltori e per la tutela della salute dei cittadini e dei suoi popoli e che lavori per la pace. E’ la richiesta scaturita dalla piazza dei 20 mila agricoltori radunati a Parma sotto le bandiere gialle... 🔗riminitoday.it

Centinaia di vogatori hanno animato il corteo acqueo in Canal Grande - La Festa sull'acqua ha aperto ufficialmente il Carnevale 2025 dedicato a Giacomo Casanova. Questa mattina oltre un centinaio di imbarcazioni tradizionali veneziane hanno solcato le acque del Canal Grande capitanate dalla “Pantegana”, che si è aperta davanti al Ponte di Rialto in un tripudio di... 🔗veneziatoday.it

Nuovo corteo in città: in centinaia in strada contro il fascismo - Nuova manifestazione antifascista in città. Centinaia di persone si sono radunate in Piazza XX Settembre in occasione del corteo “antifascista, queer e transfemminista” organizzato dal movimento femminista ‘Non una di meno’. Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaToday Quella che... 🔗bolognatoday.it

In centinaia in corteo a Pisa per il 25 Aprile contro guerra, fascismo e sionismo; Il Capodanno di Pisa. Corteo e raggio di sole per entrare nel 2026; [Pisa] Per un 25 aprile di lotta contro il Governo Meloni!; Capodanno Pisano 2026: la tradizione del raggio di sole nel Duomo di Pisa. 🔗Se ne parla anche su altri siti

25 Aprile, in migliaia al corteo di Anpi e comitato permanente della Resistenza - Genova. È partito poco prima delle 15:30 – in un 25 Aprile quasi estivo – il corteo organizzato dall’Anpi e dal comitato permanente della Resistenza insieme al Comune di Genova per celebrare gli ... 🔗msn.com

Il Capodanno di Pisa. Corteo e raggio di sole per entrare nel 2026 - Pisa, 25 marzo 2025 – Ormai ci siamo ... opportunamente, rivive ogni 25 marzo quando centinaia di persone si radunano nel Duomo per assistere alla Liturgia e alla Cerimonia del raggio di ... 🔗msn.com

Pisa, in piazza per Sara e Ilaria. “Siamo qui per riprendere da dove hanno dovuto fermarsi” - Circa un centinaio in corteo a seguito dei due femminicidi: “Così non possiamo vivere libere e al sicuro le nostre vite” Pisa, 2 aprile 2025 – Dalle 19.30 circa un centinaio di persone è ... 🔗lanazione.it