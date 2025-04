In bicicletta nei luoghi della memoria

della Liberazione a Comacchio, curate dal Comune e dalla sezione locale di Anpi, si terrà la trentaseiesima edizione della ‘Ciclodelta della Libertà’, iniziativa realizzata in collaborazione con l’Avis comunale di Comacchio. Si tratta di una pedalata ciclo-turistica che toccherà luoghi della memoria e storici tra il centro cittadino e le Valli. Il ritrovo è fissato al Parco della Resistenza in corso Garibaldi. Dopo la partenza, si raggiungerà piazza Folegatti per assistere alla cerimonia dell’alzabandiera che aprirà le celebrazioni per la Festa della Liberazione alla presenza di autorità civili e militari. A seguire i partecipanti seguiranno il percorso che condurrà al cippo in memoria di Vincenzino Folegatti, a Valle Lepri, nei pressi del sito archeologico della Città di Spina. Ilrestodelcarlino.it - In bicicletta nei luoghi della memoria Leggi su Ilrestodelcarlino.it In concomitanza con le celebrazioni odierne dell’80esimo anniversarioLiberazione a Comacchio, curate dal Comune e dalla sezione locale di Anpi, si terrà la trentaseiesima edizione‘CiclodeltaLibertà’, iniziativa realizzata in collaborazione con l’Avis comunale di Comacchio. Si tratta di una pedalata ciclo-turistica che toccheràe storici tra il centro cittadino e le Valli. Il ritrovo è fissato al ParcoResistenza in corso Garibaldi. Dopo la partenza, si raggiungerà piazza Folegatti per assistere alla cerimonia dell’alzabandiera che aprirà le celebrazioni per la FestaLiberazione alla presenza di autorità civili e militari. A seguire i partecipanti seguiranno il percorso che condurrà al cippo indi Vincenzino Folegatti, a Valle Lepri, nei pressi del sito archeologicoCittà di Spina.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ottanta luoghi della città, uno per ogni anno trascorso dal 25 Aprile 1945, il giorno della Liberazione di Milano e dell'Italia dall'occupazione nazifascista, il giorno della fine della guerra. Una mappa della città attraverso i luoghi della Resistenza. Mercoledì nella sella Sala Alessi di... 🔗milanotoday.it

Una gita didattica per capire quanto avvenuto nel secondo conflitto mondiale, quella effettuata martedì scorso dai ragazzi delle terze medie di Villafranca e Bagnone appartenenti all’Istituto comprensivo Baracchini. Sono giunti a S. Terenzo Monti, uno dei principali avamposti della Linea Gotica, accompagnati dagli insegnanti Claudia Rigone, Antonella Simonelli, Daniele Chiolerio e Luca Ernesto Salvietti. 🔗lanazione.it

In occasione della Festa della Liberazione del 25 aprile 2025, l'Associazione FIAB Padova propone a tutti i cittadini, un itinerario in bicicletta che li porterà a incontrare protagoniste e protagonisti della Liberazione e a conoscere i luoghi più significativi della Resistenza in città. La... 🔗padovaoggi.it

In bicicletta nei luoghi della memoria; “Resistere, Pedalare, Resistere”: il 25 aprile in bici sui luoghi della memoria nel Valdarno; In bicicletta tra i luoghi della Resistenza; Assisi, i luoghi della Memoria. Dalla bicicletta di Bartali al salvataggio degli ebrei. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

In bicicletta tra i luoghi della Resistenza - Dieci chilometri in bicicletta tra i luoghi simbolici della Resistenza bresciana, per ricordare chi ha lottato per la libertà ... 🔗msn.com

Cesena, torna “La Resistente”: domenica la cicloturistica della memoria - Fiab Forlì, Anpi Sezione di Cesena e Anpi Comitato provinciale Forlì-Cesena presentano l’edizione 2025 de “La Resistente: Cicloturistica della ... 🔗corriereromagna.it

RESISTERE, PEDALARE, RESISTERE: 80 ANNI DI MEMORIA IN BICICLETTA - Il 25 aprile non è solo una data sul calendario: è un simbolo di libertà conquistata, di resistenza, di speranza. E per Bicincontriamoci, è anche l’occasione per ritrovarsi in sella alle proprie ... 🔗reteabruzzo.com