In bici finisce in una buca da mesi in riabilitazione

buca (non segnalata), avvallamenti e dislivelli del manto stradale lungo via dei Cocciari, è ancora ricoverato al centro di alta riabilitazione Santo Stefano tanto erano risultate importanti le lesioni fisiche riportate nel sinistro del 26 gennaio 2024 lungo i Cocciari. Ilrestodelcarlino.it - In bici finisce in una buca: da mesi in riabilitazione Leggi su Ilrestodelcarlino.it Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 25 aprile 2025 – Sono tante le strade comunali ridotte in pessime condizioni, piene di buche, mal tenute oggetto di ripetute segnalazioni dei cittadini che, sollecitando interventi, ne denunciano i pericoli per i mezzi e, soprattutto, per le persone, con i possibili risvolti giuridici per l’ente. Emblematica, in tal senso, è la vicenda di una giovane promessa del tennis tavolo, un ragazzo originario di Lagos (Nigeria), ingaggiato dall’Asd TTVita. Un giovane che, a distanza di un anno e mezzo dal gravissimo incidente provocato dalla presenza di una(non segnalata), avvallamenti e dislivelli del manto stradale lungo via dei Cocciari, è ancora ricoverato al centro di altaSanto Stefano tanto erano risultate importanti le lesioni fisiche riportate nel sinistro del 26 gennaio 2024 lungo i Cocciari.

