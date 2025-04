In anteprima il videoclip di Nazisti del Illinois dei Delta V un ritratto ironico ma lucidissimo di una società smarrita

anteprima il video Nazisti dell’Illinois, il nuovo singolo dei Delta V che tracciano un ritratto ironico ma lucidissimo di una società smarrita, dove l’ironia cult dei Blues Brothers si fa inquietante realtà, e la musica – tra denuncia e disillusione – diventa l’ultima voce critica contro l’appiattimento culturale e la rinascita degli estremismi.Diretto da Lorenzo D’Orazio e prodotto da Ripley Group, il video trasforma un contesto urbano notturno in un’illusione caleidoscopica. Attraverso tecniche di duplicazione e specchiatura, crea un’estetica onirica e psichedelica che invita a una riflessione interiore. Luca Bravi ha curato il progetto grafico. GUARDA LE FOTOIl ritorno di Lorde, il Concertone del Primo Maggio e altre news musicali della settimana Delta V: «La musica ha un ruolo politico e sociale»«Ci piacerebbe tanto poter riconoscere i Nazisti dell’Illinois solo guardando su uno schermo i Blues Brothers, ma il film di Landis ci ricorda che dietro a quella messinscena tra farsa e grottesco, in realtà dei legittimi eredi siano già in circolazione. Amica.it - In anteprima il videoclip di "Nazisti dell'Illinois" dei Delta V, un ritratto ironico ma lucidissimo di una società smarrita Leggi su Amica.it (askanews) – Inil video, il nuovo singolo deiV che tracciano unmadi una, dove l’ironia cult dei Blues Brothers si fa inquietante realtà, e la musica – tra denuncia e disillusione – diventa l’ultima voce critica contro l’appiattimento culturale e la rinascita degli estremismi.Diretto da Lorenzo D’Orazio e prodotto da Ripley Group, il video trasforma un contesto urbano notturno in un’illusione caleidoscopica. Attraverso tecniche di duplicazione e specchiatura, crea un’estetica onirica e psichedelica che invita a una riflessione interiore. Luca Bravi ha curato il progetto grafico. GUARDA LE FOTOIl ritorno di Lorde, il Concertone del Primo Maggio e altre news musicalia settimanaV: «La musica ha un ruolo politico e sociale»«Ci piacerebbe tanto poter riconoscere isolo guardando su uno schermo i Blues Brothers, ma il film di Landis ci ricorda che dietro a quella messinscena tra farsa e grottesco, in realtà dei legittimi eredi siano già in circolazione.

