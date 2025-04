In 150mila per il Papa a San Pietro e alert fa suonare i cellulari

150mila persone hanno salutato Papa Francesco, mettendosi in fila e rendendogli omaggio nella Basilica di San Pietro, secondo i dati diffusi dalla sala stampa vaticana. L'imponente afflusso di fedeli in basilica per l'ultimo saluto al Papa, "è stato notato" dai 149 cardinali che hanno già raggiunto Roma per il Conclave e che si sono riuniti nelle Congregazioni generali, ha precisato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.Intanto il Dipartimento della Protezione civile con l'It-alert, un messaggio con squillo di allerta ai cittadini sui cellulari, che ha sorpreso se non spaventato molti, ha fatto sapere che Piazza San Pietro avrebbe chiuso al pubblico alle 17. L'accesso alla Basilica resta consentito fino alle 18, e chi sarà dentro potrà rendere ancora omaggio alla salma di Francesco fino alle 19. Quotidiano.net - In 150mila per il Papa a San Pietro, e l'alert fa suonare i cellulari Leggi su Quotidiano.net Roma, 25 apr. (askanews) - Più dipersone hanno salutatoFrancesco, mettendosi in fila e rendendogli omaggio nella Basilica di San, secondo i dati diffusi dalla sala stampa vaticana. L'imponente afflusso di fedeli in basilica per l'ultimo saluto al, "è stato notato" dai 149 cardinali che hanno già raggiunto Roma per il Conclave e che si sono riuniti nelle Congregazioni generali, ha precisato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.Intanto il Dipartimento della Protezione civile con l'It-, un messaggio con squillo di allerta ai cittadini sui, che ha sorpreso se non spaventato molti, ha fatto sapere che Piazza Sanavrebbe chiuso al pubblico alle 17. L'accesso alla Basilica resta consentito fino alle 18, e chi sarà dentro potrà rendere ancora omaggio alla salma di Francesco fino alle 19.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Vaticano “spiega” la sorpresa del Papa a San Pietro: “Era a Santa Marta, ha espresso un desiderio” - Migliora papa Francesco, che “è stato contento di incontrare le persone”, fa sapere la sala stampa vaticana spiegando che Bergoglio ieri stava facendo una passeggiata a Santa Marta "quando ha espresso il desiderio di andare a pregare in basilica". Il bollettino sulle condizioni di salute e gli aggiornamenti sulla sua presenza ai riti di Pasqua. 🔗fanpage.it

Il Papa sorprende di nuovo: “blitz” a San Pietro. La restauratrice spiazzata dal saluto: «Ho la mano fredda» - Nuovo blitz a sorpresa del Papa nella Basilica di San Pietro, dopo l’arrivo di domenica scorsa in occasione della messa del Giubileo degli Ammalati. È accaduto intorno alle 12.40 quando il Pontefice si è fatto accompagnare in basilica per verificare di persona il restauro dei monumenti funebri dei pontefici Paolo III e Urbano VIII, che sarà presentato domani in Vaticano. Poi si è recato sulla tomba di Pio X. 🔗secoloditalia.it

Da San Pietro a Santa Maria Maggiore: ecco l’ultimo corteo di Papa Francesco - Il percorso di sei chilometri, nel cuore della città eterna, che dopo i funerali porterà la salma al luogo della tumulazione. La tomba sarà subito visitabile dai fedeli 🔗repubblica.it

Papa Francesco, chiusi gli accessi per piazza San Pietro. In 150mila hanno reso omaggio alla salma; In 150mila finora a San Pietro. Alle 18 Macron in raccoglimento alla salma di Papa Francesco; Papa Francesco, Trump: 'A Roma incontrerò la premier Meloni'. LIVE; Papa Francesco, a San Pietro 150mila fedeli per l'omaggio. L'infermiere Strappetti veglia la salma in chiesa.Trump, nel programma non ci sono bilaterali. 🔗Se ne parla anche su altri siti

In 150mila per il Papa a San Pietro, e l'alert fa suonare i cellulari - Roma, 25 apr. (askanews) - Più di 150mila persone hanno salutato Papa Francesco, mettendosi in fila e rendendogli omaggio nella Basilica di San Pietro, secondo i dati diffusi dalla sala stampa vatican ... 🔗libero.it

Papa Francesco, a San Pietro 150mila fedeli per l'omaggio. Chiusi alle 17 gli accessi alla basilica, folla ferma all'ingresso - Lunghe code a San Pietro nella notte per rendere l'ultimo saluto a papa Francesco. Vicino al feretro si sono visti sostare a lungo in preghiera il segretario di Stato vaticano, il ... 🔗ilmessaggero.it

Chusi gli ingressi a piazza San Pietro: più di 150mila in Vaticano per salutare Papa Francesco - Gli accessi a piazza San Pietro sono stati chiusi, da mercoledì più di 150mila persone hanno reso omaggio a Bergoglio. Sabato sono attesi i funerali con 170 delegazioni internazionali e migliaia di pe ... 🔗msn.com