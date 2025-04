In 128mila per il saluto a Papa Francesco i poveri saranno ai funerali

128mila le persone che hanno voluto tributare l’ultimo saluto a Papa Francesco. Lo ha riferito la Sala Stampa Vaticana. Che, in una nota, ha parlato delle lunghe file e della necessità di tenere aperto, il più possibile, l’ingresso alla Basilica di San Pietro per consentire ai pellegrini giunti da ogni angolo del . In 128mila per il saluto a Papa Francesco, i poveri saranno ai funerali L'Identità. Lidentita.it - In 128mila per il saluto a Papa Francesco, i poveri saranno ai funerali Leggi su Lidentita.it Finora sono statele persone che hanno voluto tributare l’ultimo. Lo ha riferito la Sala Stampa Vaticana. Che, in una nota, ha parlato delle lunghe file e della necessità di tenere aperto, il più possibile, l’ingresso alla Basilica di San Pietro per consentire ai pellegrini giunti da ogni angolo del . Inper il, iaiL'Identità.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Polemica sul "ritardo" con cui Israele ha espresso il cordoglio. Ma l'ambasciatore alla Santa Sede frena: "Grande rispetto per il Pontefice" 🔗tgcom24.mediaset.it

Nuovo blitz a sorpresa del Papa nella Basilica di San Pietro, dopo l’arrivo di domenica scorsa in occasione della messa del Giubileo degli Ammalati. È accaduto intorno alle 12.40 quando il Pontefice si è fatto accompagnare in basilica per verificare di persona il restauro dei monumenti funebri dei pontefici Paolo III e Urbano VIII, che sarà presentato domani in Vaticano. Poi si è recato sulla tomba di Pio X. 🔗secoloditalia.it

Roma, 23 apr. (askanews) - Una grandissima folla in fila per dare l'ultimo saluto alla salma di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, prima dei funerali il 26 aprile. Alle 11 è iniziato l'afflusso dei fedeli. Le persone vengono fatte sostare solo per qualche minuto davanti alla bara ancora aperta con il feretro del pontefice, per una breve pausa di preghiera. Accanto alla bara, posta su una semplice pedana rossa e senza catafalco o altri segni di potere, un cero pasquale acceso, simbolo ... 🔗quotidiano.net

In 128mila per il saluto a Papa Francesco, i poveri saranno ai funerali; Papa Francesco, oltre 128mila fedeli per l’ultimo saluto; Oltre 128mila fedeli hanno salutato il Papa, oggi l'ultimo giorno; Papa Francesco, le ultime notizie in diretta | Stasera sarà chiusa la bara: svelata la tomba. Oltre 128mila i fedeli che hanno reso omaggio alla salma del pontefice a San Pietro. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Papa Francesco, alle 20 la chiusura della bara: ultime ore per il saluto dei fedeli | In 48 ore 128mila persone hanno reso omaggio - Continua incessante l'afflusso di fedeli che si stanno recando nella Basilica di San Pietro in Vaticano per rendere l'ultimo saluto a Papa Francesco. Sarà possibile rendere l'ultimo omaggio alla salma ... 🔗msn.com

Papa Francesco, riaperta all’alba San Pietro: 128mila fedeli per l’omaggio a Bergoglio - Prosegue senza sosta l’omaggio dei fedeli alla salma di Papa Francesco. La Basilica di San Pietro è rimasta aperta fino alle 2.30 di notte e ha riaperto questa mattina, venerdì 25 aprile, alle 5.40 pe ... 🔗msn.com

Papa Francesco, San Pietro riapre: «128mila fedeli gli hanno reso omaggio». Stasera la chiusura della bara - Alle 7 di questa mattina, venerdì 25 aprile, è stata riaperta la Basilica di San Pietro per permettere nuovamente l'afflusso di fedeli che vorranno dare l'ultimo saluto a ... 🔗leggo.it