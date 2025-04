Imprenditrice investì e uccise il ladro chiuse le indagini per omicidio volontario

indagini per omicidio volontario all'Imprenditrice balneare Cinzia Dal Pino, di Viareggio che l'8 settembre 2024 raggiunse, investì e uccise con l'auto - un Suv - l'uomo che le aveva rubato la borsa. La donna rintracciò l'aggressore in via Coppino, zona Darsena, e passò più volte sul corpo dell'uomo col proprio veicolo, quattro secondo l'ultima ricostruzione emersa.Cinzia Dal Pino, 65 anni, è indagata per omicidio volontario pluriaggravato dalla crudeltà, dai futili motivi, dal ricorso a mezzo insidioso, ovvero l'auto, e dalla minorata difesa perché la vittima Nourdine Mezgui, marocchino di 47 anni con molti alias, fu investito di notte alle spalle mentre camminava a piedi.La donna da settembre è agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Lanazione.it - Imprenditrice investì e uccise il ladro, chiuse le indagini per omicidio volontario Leggi su Lanazione.it Viareggio, 25 aprile 2025 – Notificato l'avviso di chiusura delleperall'balneare Cinzia Dal Pino, di Viareggio che l'8 settembre 2024 raggiunse,con l'auto - un Suv - l'uomo che le aveva rubato la borsa. La donna rintracciò l'aggressore in via Coppino, zona Darsena, e passò più volte sul corpo dell'uomo col proprio veicolo, quattro secondo l'ultima ricostruzione emersa.Cinzia Dal Pino, 65 anni, è indagata perpluriaggravato dalla crudeltà, dai futili motivi, dal ricorso a mezzo insidioso, ovvero l'auto, e dalla minorata difesa perché la vittima Nourdine Mezgui, marocchino di 47 anni con molti alias, fu investito di notte alle spalle mentre camminava a piedi.La donna da settembre è agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

