Impianti sportivi a Falconara cominciati i lavori alla tribuna del Roccheggiani

Falconara MARITTIMA – Il Comune di Falconara prosegue nella riqualificazione degli Impianti sportivi cittadini, compatibilmente con le condizioni meteo e con la necessità di non interferire con le attività delle società durante la stagione sportiva. È l’assessore allo Sport Ilenia Orologio a. Anconatoday.it - Impianti sportivi a Falconara, cominciati i lavori alla tribuna del "Roccheggiani" Leggi su Anconatoday.it MARITTIMA – Il Comune diprosegue nella riqualificazione deglicittadini, compatibilmente con le condizioni meteo e con la necessità di non interferire con le attività delle società durante la stagione sportiva. È l’assessore allo Sport Ilenia Orologio a.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Da aprile nuovo regolamento per l’uso degli impianti sportivi - Entrerà in vigore l’1 aprile di quest’anno il nuovo regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali. "Per garantire un passaggio graduale al nuovo sistema, i contratti in essere – ha spiegato l’assessore allo Sport Alberto Santorelli – con scadenza successiva al primo settembre saranno prorogati fino al 30 giugno dell’anno successivo". Soluzione adottata per agevolare il lavoro degli uffici e per far sì che le concessioni avvengano al termine della stagione sportiva. 🔗ilrestodelcarlino.it

Impianti sportivi gratis a Terni per categorie e soggetti svantaggiati: la proposta - Presentato al consiglio comunale di Terni un atto di indirizzo del Partito democratico sull’utilizzo gratuito degli impianti sportivi comunali in favore di categorie e soggetti svantaggiati. “L’atto – spiega una nota - muove dall’assunto che deve essere un obiettivo di ogni amministrazione... 🔗ternitoday.it

Imparare buone pratiche sulla gestione degli impianti sportivi: parte un confronto con la Lettonia - Apprendere buone pratiche sulla gestione degli impianti sportivi. Con questo scopo prende il via un confronto europeo tra le città di Cesena e di Liepaja, in Lettonia, nell’ambito del progetto ‘Cesena and Liepaja sport cities: sport for Urban Development’. Il progetto prevede una visita studio... 🔗cesenatoday.it

Impianti sportivi a Falconara, cominciati i lavori alla tribuna del Roccheggiani; Il restyling del Parco Carletti a Falconara: nel progetto nuove strutture e l'obiettivo inclusività. 🔗Su questo argomento da altre fonti

"Sugli impianti sportivi una gestione pessima" - Stilettate del Pd sui principali stadi e palazzetti dello sport. "Una pessima gestione", l’espressione utilizzata. "Dopo circa due anni dall’inizio della nuova amministrazione Signorini ", affondano i ... 🔗msn.com