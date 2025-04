Impact 24 04 2025 Gioia e dolore per Joe Hendry

Zonawrestling.net - Impact 24.04.2025 Gioia e dolore per Joe Hendry Leggi su Zonawrestling.net TREY MIGUEL & ACE AUSTIN vs THE SYSTEM (2,5 / 5)Questa nuova personale guerriglia tra Austin e il System si porta avanti, vuoi anche a causa dei recenti attacchi della stable ai danni dei Rascalz, ormai nuovi amici/soci di Ace da quando Bey è infortunato e impossibilitato a lottare di nuovo.Un buon match che si chiude però grazie all’interferenza di Alisha Edwards, utile per JDC ad agguantare la vittoria per il duo composto da lui e Moose.VINCITORI: THE SYSTEMBACKSTAGE: Dopo la messa in onda di un bel video ritraente Mike Santana in un centro di recupero in cui ribadisce come si prenderà al sua rivincita contro Mustafa Ali a nome di tutti quelli come lui, passiamo nel backstage in cui Heather in compagnia dello Special Concierge e Maggie Lee, videochiama Ash By ELegance. quest’ultima è infuriata perché ora a causa dei recenti fatti dovranno difendere a Rebellion i loro titoli di coppia in un 4-Way match e avranno solo il 25% di possibilità di vittoria.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2025 ore 09:40 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per stamattina e le disposizioni in materia di viabilità e sicurezza nell'area di San Pietro per permettere l'afflusso dei fedeli che porgere l'ultimo saluto a papà Francesco disponibile potenziate le linee bus Oltre alle linee ferroviarie di L1 L3 fl5 servita Inoltre la zona tramite le fermate di Cipro e Ottaviano della linea a della metropolitana tutti i dettagli sulla notizie sui collegamenti disponibili con San Pietro come sempre consultabili sul nostro portale sulla nostra ... 🔗romadailynews.it

Impact 03.04.2025 All Ego is back! - FRANKIE KAZARIAN vs ELIJAH (2,5 / 5)Inizia un nuovo episodio di iMPACT con Joe Hendry che fa impazzire il pubblico attraverso il suo ingresso. Il World Champion si siede al tavolo di commento per visionare da vicino il primo scontro della serata.E’ di fatto una buona sfida quella tra Kaz ed Elijah, poi però Kaz se la prende furbamente con Hendry e viene a crearsi così una circostanza utile proprio a Kaz. 🔗zonawrestling.net

Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2025 ore 11:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sono già in migliaia di fedeli in per porgere l'ultimo saluto a Papa Francesco restano pertanto attive le disposizioni di sicurezza e viabilità nell'area di San Pietro con limitazioni al traffico in alcune strade tra cui Porta Angelica largo di Porta Cavalleggeri a Borgo Santo Spirito potenziato il trasporto pubblico con 17 linee busta tra cui 23:30 243 zona Inoltre raggiungibile mediante le linee ferroviarie regionali dfl 35 fl1 aggiunti ulteriori collegamenti Fino al prossimo 27 ... 🔗romadailynews.it

Schneider Electric premia i vincitori nazionali della terza edizione dei Sustainability Impact Awards; Nature’s Sunshine Releases 2024 Impact Report Highlighting Environmental and Sustainability Achievements; Investimenti a impatto, AllianzGI lancia il Premio Impact Research; impACT Lab torna a Cannes con nuove e audaci strategie per un cinema inclusivo. 🔗Cosa riportano altre fonti