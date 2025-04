’Immagini e memorie’ al Conservatorio Martini

Conservatorio Martini di piazza Rossini per scoprire l'installazione 'Immaginari e memorie, per luoghi, spazi sonori, scritture e oggetti', che conclude la seconda tranche di 'Voci. Migrazioni', il progetto biennale sul tema delle migrazioni, diretto dallo storico Luca Alessandrini e dal regista teatrale Paolo Billi che ha coinvolto, in attività diverse, studenti del Conservatorio e di alcuni licei della città, gruppi di lettura di biblioteche bolognesi, giovani e senior in varie sedi.'Immaginari e memorie' è ideata da Paolo Billi, con musiche sono state composte dagli allievi della Scuola di Musica Applicata del Conservatorio, diretta dal M° Aurelio Zarrelli. Si tratta di un percorso di circa 40 minuti per piccoli gruppi di spettatori (35), invitati a immergersi in spazi sonori in quadrifonia e con cuffie wireless, permettendo fruizioni diverse: alcune in solitudine, altre in gruppo.

