Immagini di un 25 aprile come tutti gli altri nonostante la sobrietà

aprile della sobrietà alla fine è uguale a quello degli altri anni. Nei giorni scorsi hanno suscitato polemiche le parole del ministro Nello Musumeci: “Il 25 aprile? Tutte le cerimonie sono consentite, con la sobrietà che la circostanza impone a ciascuno”. La frase del ministro era riferita ai cinque giorni di lutto per la morte di Papa Francesco deliberati dal consiglio dei ministri. Molte associazioni l'hanno decontestualizzata e da partiti e movimenti si sono sollevate critiche e polemiche: censura, fascismo, mancanza di rispetto verso la Liberazione. Alla fine la festa di oggi si conferma essere uguale a quelle precedenti. Compresa la presenza in piazza degli attivisti pro Palestina, che a Piramide ha deposto una corona in memoria dei defunti. Nessun grande scontro quest’anno, ma è comunque spiccata una bandiera di Hamas tra la folla. Ilfoglio.it - Immagini di un 25 aprile come tutti gli altri, nonostante la “sobrietà” Leggi su Ilfoglio.it Il 25dellaalla fine è uguale a quello deglianni. Nei giorni scorsi hanno suscitato polemiche le parole del ministro Nello Musumeci: “Il 25? Tutte le cerimonie sono consentite, con lache la circostanza impone a ciascuno”. La frase del ministro era riferita ai cinque giorni di lutto per la morte di Papa Francesco deliberati dal consiglio dei ministri. Molte associazioni l'hanno decontestualizzata e da partiti e movimenti si sono sollevate critiche e polemiche: censura, fascismo, mancanza di rispetto verso la Liberazione. Alla fine la festa di oggi si conferma essere uguale a quelle precedenti. Compresa la presenza in piazza degli attivisti pro Palestina, che a Piramide ha deposto una corona in memoria dei defunti. Nessun grande scontro quest’anno, ma è comunque spiccata una bandiera di Hamas tra la folla.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Buon 25 aprile 2025: le immagini per la Festa della Liberazione - Buon 25 aprile 2024: le immagini per la Festa della Liberazione BUON 25 APRILE 2025 IMMAGINI – Oggi, venerdì 25 aprile 2025, in Italia si festeggia la festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con la fine dell’occupazione nazista e la caduta del fascismo. È una festa nazionale, simbolo della Resistenza, della lotta partigiana. 🔗tpi.it

Buon 25 aprile 2025: frasi, citazioni e immagini per la Festa della Liberazione - Buon 25 aprile 2025: frasi, citazioni e immagini per la Festa della Liberazione BUON 25 APRILE 2025 FRASI – Oggi, venerdì 25 aprile 2025, in Italia si festeggia la festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia del nostro Paese perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con la fine dell’occupazione nazista e la caduta del fascismo. È una festa nazionale, simbolo della Resistenza, della lotta partigiana condotta dall’8 settembre 1943 (il giorno in cui gli italiani seppero della firma dell’armistizio a Cassibile). 🔗tpi.it

Buon 25 aprile 2025, immagini e Gif gratis da inviare per la Festa della Liberazione - Il 25 aprile si celebra la Festa della Liberazione, l’anniversario che ricorda la fine del regime fascista e la fine dell’occupazione nazista sul territorio italiano. Per festeggiare questa ricorrenza abbiamo raccolto una serie di immagini e Gif che potete scaricare gratis sul vostro smartphone e usarle per pubblicare su Instagram, Facebook o negli Stati di WhatsApp.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Buongiorno e buon 25 aprile Festa della Liberazione, immagini e frasi d'auguri da inviare; 25 aprile, la festa della Liberazione raccontata con le immagini delle donne italiane; Buon 25 aprile 2025, immagini e Gif gratis da inviare per la Festa della Liberazione; Buon 25 aprile!. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Immagini di un 25 aprile come tutti gli altri, nonostante la “sobrietà” - Le parole di Musumeci avevano sollevato polemiche, ma l'ottantesimo anniversario della Liberazione si svolge come di consueto tra cortei e canti. Il racconto da Roma ... 🔗ilfoglio.it

IMMAGINI AUGURI BUON 25 APRILE 2025 FESTA DELLA LIBERAZIONE/ Foto, GIF e disegni da inviare su WhatsApp - Immagini auguri buon 25 aprile 2025 festa della Liberazione: una carrellata di spunti tra foto, disegni e GIF per celebrare e commemorare la Resistenza ... 🔗ilsussidiario.net

25 aprile, la festa della Liberazione raccontata con le immagini delle donne italiane - Ottanta anni fa la fine della seconda guerra mondiale e del nazifascismo. In un libro le foto di quegli ultimi mesi di guerra e il ruolo delle donne ... 🔗vanityfair.it