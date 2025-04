Il vigilantes ucciso e sepolto In carcere l’ex campione di Mma Ma è ancora giallo sul movente

carcere, nel pomeriggio di ieri, un’ordinanza di custodia cautelare a Mike Mor N’Diaye, 41enne di origine senegalese (ex campione di arti marziali) accusato dell’omicidio del 45enne Federico Perissi, la guardia giurata uccisa nella notte tra il 13 e il 14 aprile scorso nei pressi di un cavalcavia a Barberino del Mugello (Firenze).Il presunto omicida era stato fermato poche ore dopo il delitto, a seguito di un incidente, a Ferrara, ferito e in stato confusionale, e ai poliziotti aveva confessato il motivo di quella rocambolesca fuga: "Ho ucciso un uomo e l’ho sepolto a Bilancino". In quel momento scattò l’allarme: e il corpo della vittima fu scoperto dagli investigatori della squadra mobile di Firenze, che dopo la confessione avevano subito avviato le ricerche del corpo. Lanazione.it - Il vigilantes ucciso e sepolto. In carcere l’ex campione di Mma. Ma è ancora giallo sul movente Leggi su Lanazione.it di Pietro MecarozziLa squadra mobile di Firenze ha notificato in, nel pomeriggio di ieri, un’ordinanza di custodia cautelare a Mike Mor N’Diaye, 41enne di origine senegalese (exdi arti marziali) accusato dell’omicidio del 45enne Federico Perissi, la guardia giurata uccisa nella notte tra il 13 e il 14 aprile scorso nei pressi di un cavalcavia a Barberino del Mugello (Firenze).Il presunto omicida era stato fermato poche ore dopo il delitto, a seguito di un incidente, a Ferrara, ferito e in stato confusionale, e ai poliziotti aveva confessato il motivo di quella rocambolesca fuga: "Houn uomo e l’hoa Bilancino". In quel momento scattò l’allarme: e il corpo della vittima fu scoperto dagli investigatori della squadra mobile di Firenze, che dopo la confessione avevano subito avviato le ricerche del corpo.

Firenze, 15 aprile 2025 – “L’ho ucciso e l’ho sepolto a Bilancino”. Notte choc in Mugello: scavando sotto la pioggia battente e al buio, i poliziotti della squadra mobile delle questure di Firenze e Ferrara sono riusciti a trovare il cadavere di un uomo. E fermare il presunto assassino. È una storia dai dettagli ancora da chiarire, ma che ha avuto origine nel ferrarese. Dove sono iniziate le ricerche di un uomo, di professione guardia giurata. 🔗lanazione.it

