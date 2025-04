Il video del corteo che a Romano di Lombardia canta 8216Bella Ciao8217 nonostante il divieto del sindaco

Il sindaco Gianfranco Gafforelli di Romano di Lombardia (Bergamo) aveva vietato al corteo del 25 Aprile di cantare 'Bella Ciao', ma quasi tutti hanno disobbedito intonando il canto partigiano. Un manifestante è stato identificato perché ha dato del "fascista" al primo cittadino.

