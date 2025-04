Il vescovo emerito Pizzi Quando Papa Francesco mi telefonò e mi esortò

Pizzi, vescovo emerito di Forlì-Bertinoro, è stato a Roma ieri a rendere omaggio alla salma di Papa Francesco e celebrare la messa di suffragio in San Pietro. Dal 2018, Quando nella diocesi gli è succeduto mons. Livio Corazza, mons. Pizzi vive a Rivara di San Felice sul Panaro, essendo lui originario di quei luoghi. Assieme alla sua diocesi di Modena-Nonantola, dove è arcivescovo il forlivese mons. Erio Castellucci, il vescovo emerito vive questi giorni e partecipa al dolore per la morte di Papa Francesco."Ho un ricordo molto grato – afferma mons. Pizzi – per tutto quello che Papa Francesco ha dato alla Chiesa e al mondo. Sì, è stato davvero un grande dono per tutti. Ho avuto anche la gioia di incontrarlo personalmente. Era sempre molto attento a ciascuno e sapeva unire la cordialità a un grande senso di ironia che non gli mancava mai". Ilrestodelcarlino.it - Il vescovo emerito Pizzi: "Quando Papa Francesco mi telefonò e mi esortò" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Anche mons. Linodi Forlì-Bertinoro, è stato a Roma ieri a rendere omaggio alla salma die celebrare la messa di suffragio in San Pietro. Dal 2018,nella diocesi gli è succeduto mons. Livio Corazza, mons.vive a Rivara di San Felice sul Panaro, essendo lui originario di quei luoghi. Assieme alla sua diocesi di Modena-Nonantola, dove è arciil forlivese mons. Erio Castellucci, ilvive questi giorni e partecipa al dolore per la morte di."Ho un ricordo molto grato – afferma mons.– per tutto quello cheha dato alla Chiesa e al mondo. Sì, è stato davvero un grande dono per tutti. Ho avuto anche la gioia di incontrarlo personalmente. Era sempre molto attento a ciascuno e sapeva unire la cordialità a un grande senso di ironia che non gli mancava mai".

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Se si dimettesse, Papa Francesco adotterebbe criteri diversi da quelli di Benedetto XVI: non si farebbe chiamare "Papa emerito", ma "vescovo di Roma emerito", non indosserebbe la talare bianca e non vivrebbe in Vaticano Le condizioni di salute di Papa Francesco sono peggiorate in modo repenti 🔗ilgiornaleditalia.it

Il Vescovo emerito di Rimini, monsignor Francesco Lambiasi, è stato dimesso nella giornata di mercoledì dall’ospedale “Ceccarini” di Riccione da dove era ricoverato dalla scorsa settimana. Ha risolto i precedenti problemi respiratori e ha recuperato una buona condizione fisica. Tutta la Diocesi... 🔗riminitoday.it

Nei mesi scorsi, la professoressa Ersilia Cedro, coordinatrice cittadina di Fratelli d'Italia a Reggio Calabria, aveva inviato una lettera riservata all'arcivescovo Fortunato Morrone per esprimere il forte dissenso della comunità sulla chiusura del seminario arcivescovile. L’appello era chiaro... 🔗reggiotoday.it

Duomo gremito per monsignor Giuseppe Verucchi: «Era un vero vulcano di idee»; Casal Borsetti ha celebrato San Lorenzo. Monsignor Pizzi: E' stato un campione di fede e carità; Monsignor Lino Pizzi compie 75 anni e si dimette da vescovo; Messa crismale: mons. Castellucci (Carpi e Modena-Nonantola), “un diacono, un prete o un vescovo tristi danno una contro-testimonianza”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Chi sarà il nuovo Papa? Tra gli italiani Parolin, Gugerotti, Pizzaballa e Zuppi - Dopo la scomparsa di Papa Francesco, il primo quesito che ci si è posti riguarda il nome del prossimo Vescovo di Roma. Nella lista dei possibili futuri Pontefici ci sono anche quattro italiani. 🔗ildigitale.it

I possibili successori di Papa Francesco: nomi noti e quattro italiani nella lista dei "papabili" - La corsa alla successione di Papa Francesco, seppur informalmente ... l'arcivescovo di Marsiglia Jean-Marc Aveline; il vescovo di Stoccolma Anders Arborelius; il vescovo emerito di Gozo (Malta) Mario ... 🔗today.it

La coabitazione col predecessore, Francesco e il papa emerito - Joseph Ratzinger, tra l'altro, pur avendo lasciato il pontificato, non volle essere chiamato "vescovo emerito di Roma", come consigliato da alcuni canonisti, scegliendo la denominazione di "Papa ... 🔗ansa.it