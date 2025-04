Il turismo che salva i paesi dimenticati con gli alberghi diffusi rinasce l’Italia dei borghi

Gamberorosso.it - Il turismo che salva i paesi dimenticati: con gli alberghi diffusi rinasce l’Italia dei borghi Leggi su Gamberorosso.it Tra colline e centri storici quasi deserti, esperienze di accoglienza autentica ridanno senso a luoghi e relazioni

