Il Toro Dea bon vivant e custode del bello

Toro è il secondo segno zodiacale, custode del valore e della forma, archetipo della permanenza e della sensualità. Governato da Venere, pianeta dell’amore, dell’arte e del piacere sensoriale, rappresenta la fertilità della primavera ormai sbocciata, la natura che si fa rigogliosa, il corpo che si risveglia al gusto, al tatto, al piacere di esistere. Se l’Ariete accende la scintilla, il Toro la mantiene viva: la trasforma in calore costante, in casa, in corpo, in cura.La sua è un’energia terrestre, profonda, placida ma incrollabileÈ la forza che costruisce con pazienza, che difende ciò che ha valore e che si radica nel presente per non farsi sradicare dal vento del tempo. Il Toro è l’archetipo del corpo incarnato, della bellezza vissuta senza ansia da prestazione, ma con una consapevolezza che affonda nelle radici. Leggi su .com Life&People.it Ilè il secondo segno zodiacale,del valore e della forma, archetipo della permanenza e della sensualità. Governato da Venere, pianeta dell’amore, dell’arte e del piacere sensoriale, rappresenta la fertilità della primavera ormai sbocciata, la natura che si fa rigogliosa, il corpo che si risveglia al gusto, al tatto, al piacere di esistere. Se l’Ariete accende la scintilla, illa mantiene viva: la trasforma in calore costante, in casa, in corpo, in cura.La sua è un’energia terrestre, profonda, placida ma incrollabileÈ la forza che costruisce con pazienza, che difende ciò che ha valore e che si radica nel presente per non farsi sradicare dal vento del tempo. Ilè l’archetipo del corpo incarnato, della bellezza vissuta senza ansia da prestazione, ma con una consapevolezza che affonda nelle radici.

