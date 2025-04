Il testo del Rogito nella bara di Papa Francesco

nella bara di Papa Francesco sono stati inseriti una borsa con le monete coniate durante il suo pontificato, delle medaglie d'argento e di bronzo a simboleggiare gli anni di servizio. Inoltre viene posto posto un tubo di metallo contenente il Rogito, redatto dal maestro delle cerimonie, nel quale si racconta la vita del Papa. E' quanto prevede l'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. nella Basilica di San Pietro si è svolto il rito della chiusura della bara di Papa Francesco, presieduto dal cardinale Farrell. i seguito la traduzione del "Rogito per il Pio Transito di Sua Santita' Francesco", nel quale si racconta la vita del Papa. Il Rogito e' scritto in latino. "OBITUS, DEPOSITIO ET TUMULATIO FRANCISCI PP. SANCTAE MEMORIAE" (MORTE, DEPOSIZIONE E TUMULAZIONE DI Francesco DI SANTA MEMORIA). Quotidiano.net - Il testo del Rogito nella bara di Papa Francesco Leggi su Quotidiano.net Città del Vaticano, 25 aprile 2025 –disono stati inseriti una borsa con le monete coniate durante il suo pontificato, delle medaglie d'argento e di bronzo a simboleggiare gli anni di servizio. Inoltre viene posto posto un tubo di metallo contenente il, redatto dal maestro delle cerimonie, nel quale si racconta la vita del. E' quanto prevede l'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis.Basilica di San Pietro si è svolto il rito della chiusura delladi, presieduto dal cardinale Farrell. i seguito la traduzione del "per il Pio Transito di Sua Santita'", nel quale si racconta la vita del. Ile' scritto in latino. "OBITUS, DEPOSITIO ET TUMULATIO FRANCISCI PP. SANCTAE MEMORIAE" (MORTE, DEPOSIZIONE E TUMULAZIONE DIDI SANTA MEMORIA).

