Il testarolo sulle orme di Dante Showcooking di utensili e antichi gesti

sulle orme di Dante. Succederà sabato 10 maggio, presso la tenuta vitivinicola Serego Alighieri a Sant’Ambrogio di Valpolicella, grazie a un’iniziativa della famiglia che ha deciso di immergersi nel ricordo delle sue origini toscane, e di farlo con l’aiuto della Cooperativa La Guinadese, della frazione di Guinadi, nel Comune di Pontremoli.Un appuntamento all’insegna dell’autenticità e del saper fare, che animerà i suggestivi paesaggi della Valpolicella, nella storica villa, dove natura, viticoltura e tradizione gastronomica si incontreranno in un’esperienza immersiva unica, tramite i saperi della Guinadese che faranno conoscere le antiche tradizioni lunigianesi. Fondata sull’amore per la cucina popolare e sulle radici contadine, la cooperativa è oggi l’unica comunità riconosciuta da Slow Food per l’utilizzo dei testi, strumenti in ghisa che tramandano l’arte della cottura sul fuoco vivo. Lanazione.it - Il testarolo sulle orme... di Dante. Showcooking di utensili e antichi gesti Leggi su Lanazione.it La Lunigiana stringe un importante sodalizio con la Valpolpicella,di. Succederà sabato 10 maggio, presso la tenuta vitivinicola Serego Alighieri a Sant’Ambrogio di Valpolicella, grazie a un’iniziativa della famiglia che ha deciso di immergersi nel ricordo delle sue origini toscane, e di farlo con l’aiuto della Cooperativa La Guinadese, della frazione di Guinadi, nel Comune di Pontremoli.Un appuntamento all’insegna dell’autenticità e del saper fare, che animerà i sugvi paesaggi della Valpolicella, nella storica villa, dove natura, viticoltura e tradizione gastronomica si incontreranno in un’esperienza immersiva unica, tramite i saperi della Guinadese che faranno conoscere le antiche tradizioni lunigianesi. Fondata sull’amore per la cucina popolare eradici contadine, la cooperativa è oggi l’unica comunità riconosciuta da Slow Food per l’utilizzo dei testi, strumenti in ghisa che tramandano l’arte della cottura sul fuoco vivo.

