Il terrore delle impiegate del Comune

terrore delle impiegate dei Servizi sociali e delle operatrici dell'Area Minori e Famiglie del Comune, ritenute colpevoli di avere allontanato da casa la sua compagna e i loro 4 bambini. Un comportamento, tenuto nel dicembre del 2023, che è valso a un 36enne di Carate prima il provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento agli uffici comunali e poi la condanna per stalking a 2 anni di reclusione e al risarcimento dei danni di 3mila euro ciascuno alle tre parti civili nel processo al Tribunale di Monza per avere perseguitato e aggredito quattro dipendenti del Comune, di cui 3 hanno presentato denuncia. Nel frattempo la fedina penale dell'uomo, ora 38enne, si è arricchita di altre condanne: la denuncia di maltrattamenti in famiglia presentata dalla ex gli è costata altri 2 anni di reclusione e poi 14 mesi per resistenza a pubblico ufficiale per aver aggredito i carabinieri a casa sua.

