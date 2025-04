Il telescopio Hubble compie 35 anni e NASA ed ESA diffondono nuove immagini mozzafiato

telescopio Spaziale Hubble, frutto della collaborazione tra NASA ed ESA, fece conoscere al mondo le meraviglie dello spazio profondo, trasformando il nostro modo di comprendere l’universo. A 35 anni di distanza, Hubble è ancora sospeso a 540 km dalla Terra.La sua visione è dieci volte più nitida rispetto ai telescopi del tempo e riesce a rilevare oggetti un miliardesimo più deboli rispetto alla soglia dell’occhio umano. Il suo spettro d’osservazione va dall’ultravioletto al vicino infrarosso, permettendo un’esplorazione senza precedenti di oggetti remoti e fenomeni complessi. Prima del 1990, l’età dell’universo era stimata con enormi margini d’errore e nessun pianeta era mai stato osservato al di fuori del Sistema Solare. Hubble ha colmato questi vuoti.Cos’ha fatto negli anni per noi? Ha fornito la prima misura precisa della costante di Hubble (l’astronomo a cui il telescopio è dedicato), ha documentato l’espansione accelerata dell’universo legata all’energia oscura, ha individuato buchi neri supermassicci al centro della maggior parte delle galassie e ha osservato l’atmosfera di esopianeti, spingendosi fino al lontano passato cosmico con la scoperta della stella Earendel, visibile com’era 12,9 miliardi di anni fa. Cultweb.it - Il telescopio Hubble compie 35 anni e NASA ed ESA diffondono nuove immagini (mozzafiato) Leggi su Cultweb.it Nell’aprile del 1990, ilSpaziale, frutto della collaborazione traed ESA, fece conoscere al mondo le meraviglie dello spazio profondo, trasformando il nostro modo di comprendere l’universo. A 35di distanza,è ancora sospeso a 540 km dalla Terra.La sua visione è dieci volte più nitida rispetto ai telescopi del tempo e riesce a rilevare oggetti un miliardesimo più deboli rispetto alla soglia dell’occhio umano. Il suo spettro d’osservazione va dall’ultravioletto al vicino infrarosso, permettendo un’esplorazione senza precedenti di oggetti remoti e fenomeni complessi. Prima del 1990, l’età dell’universo era stimata con enormi margini d’errore e nessun pianeta era mai stato osservato al di fuori del Sistema Solare.ha colmato questi vuoti.Cos’ha fatto negliper noi? Ha fornito la prima misura precisa della costante di(l’astronomo a cui ilè dedicato), ha documentato l’espansione accelerata dell’universo legata all’energia oscura, ha individuato buchi neri supermassicci al centro della maggior parte delle galassie e ha osservato l’atmosfera di esopianeti, spingendosi fino al lontano passato cosmico con la scoperta della stella Earendel, visibile com’era 12,9 miliardi difa.

